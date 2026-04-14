Silifke'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Mersin'in Silifke ilçesinde Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
Öğrencilerin hazırladığı projelerin tanıtıldığı fuarın açılışını Kaymakam Abdullah Aslaner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Fuat Panavur gerçekleştirdi.
Stantları gezen katılımcılar, danışman öğretmen ve öğrencilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Kaymakam Aslaner, bu tür etkinliklerin öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma ve üretme becerilerinin gelişimine önemli katkı sağladığını kaydetti.
