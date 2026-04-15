Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Türkiye'nin 3 aylık yaş meyve sebze ihracatını Doğu Akdeniz illeri sırtladı

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL/SALİM TAŞ - Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 305 milyon 256 bin dolara ulaşan yaş meyve, sebze ihracatının yüzde 50,3'ü Mersin, Hatay ve Adana'dan yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 11:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak, şubat ve martta yurt dışına 1 milyon 72 bin ton ürün pazarlandı.

        Dış satımını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,56 artıran sektör, 1 milyar 305 milyon 256 bin dolar ihracat geliri elde etti.

        İlk çeyrekte en çok ihraç edilen ürünler mandalina, domates, biber, limon ve nar oldu. En fazla dış satım Irak, Rusya, Romanya, Almanya ve Ukrayna'ya yapıldı.

        - Mersin, Hatay ve Adana'dan 656 milyon 923 bin 879 dolarlık ihracat

        İlk çeyrekteki yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 50,3'lük bölümü, Doğu Akdeniz'in tarım kentlerinden Mersin, Hatay ve Adana'dan yapıldı.

        Dış satımı geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 37,75 artıran Mersin, Hatay ve Adana'daki ihracatçılar, yurt dışına 656 milyon 923 bin 879 dolarlık ürün gönderdi.

        Bu dönemde Mersin'den 394 milyon 131 bin 491, Hatay'dan 179 milyon 704 bin 221, Adana'dan da 83 milyon 88 bin 167 dolarlık yaş meyve, sebze ihracatı yapıldı.

        - "Dış satımdan memnunuz"

        Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nejdat Sin, AA muhabirine, sektörün ilk çeyrekte yakaladığı ihracat artışının önemli olduğunu söyledi.

        Doğu Akdeniz'in, ülkenin tarımsal üretiminin merkezlerinden olduğunu dile getiren Sin, "Hatay, Mersin ve Adana ağırlıklı ciddi üretim artışı var. Bunun karşılığını da dış pazarlarda alıyoruz. Gerçekten kaliteli, insan sağlığına yaraşır ürünler üretmede güzel mesafeler katedildi." değerlendirmesinde bulundu.

        Sin, dış satımda yeni pazarlara ulaşmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "İlk 3 ayda elde edilen dış satımdan memnunuz ama bu sektör, hava şartları, jeopolitik gelişmeler ve ekolojik değişimlerden etkileniyor. Mevcut şartlarda tablo iyi ama amacımız ve hedefimiz daha iyi ve güzel noktalara ulaşmak." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
