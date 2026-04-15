Eski karısını fakülte binasının önünde öldürmüştü... Katil kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi!

Kayseri’de, Erciyes Üniversitesi kampüsünde 3 yıl önce boşandığı Meliha Keskin’i (39), pompalı tüfekle vurarak öldüren Ferhat Karakaya’nın tutuklu yargılandığı davada duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Karakaya’nın ‘tasarlayarak boşandığı eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Duruşma sanık avukatının süre istemesi üzerine ertelendi.

FAKÜLTE BİNASININ ÖNÜNDE VURULDU

DHA'daki habere göre olay; geçen yıl 23 Ekim’de saat 11.30 sıralarında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi’nde meydana geldi. ERÜ Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi öğrencisi, 3 çocuk annesi Meliha Keskin, fakülte binasının girişinde, olaydan 3 yıl önce boşandığı Ferhat Karakaya tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine fakülteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Keskin, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Olay sonrası otomobiliyle kaçan Karakaya, polis ekipleri tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HAYALİ ÖĞRETMEN OLMAKTI

Meliha Keskin, otopsi işlemleri sonrası Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi’nde toprağa verildi. Öte yandan Keskin’in hayalinin öğretmenlik olduğu ve boşandıktan sonra tekrar üniversiteye döndüğü öğrenildi.

3 ÇOCUĞU KORUMA ALTINDA

Meliha Keskin'in 3 çocuğunun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı bildirildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede Ferhat Karakaya için ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

DAVA BAŞLADI

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Ferhat Karakaya ile ölen Meliha Keskin’in yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da davaya müdahil oldu. Dava nedeniyle adliye içinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Mahkeme başkanı, sanığın cezai ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Kayseri Şehir Hastanesi’nden beklenen akıl sağlığı raporunun mahkemeye ulaştığını belirtip, sanık Karakaya’nın cezai ehliyetinin yerinde olduğuna dair mahkemeye gelen raporu okuyarak dosyasına ekledi.

"'ÇOCUKLARIMIN ANNESİNİ VURDUM' DEDİ"

Duruşmada Karakaya’nın cinayet sonrası video kaydı alıp gönderdiği iddia edilen F.E.’nin de aralarında olduğu 4 kişi tanık olarak dinlendi. Olaydan haberi olmadığını iddia eden tanık F.E., “Olay günü neden bana mesaj attığını bilmiyorum. Çocuğumun üstüne yemin ederim bilmiyorum. ‘O kadar yazıyorum neden bakmıyorsun?’ dedi. Kargocu geleceği için ona baktığımı söyledim. Bana video gönderdi. ‘Birini vurdum’ dedi. Sonrasında da ‘Çocuklarımın annesini vurdum’ dedi. Ben de ‘Ne diyorsun Allah’ın belası şaka yapma’ dedim. Sonra helallik istedi. Ağladı. Olayın böyle ciddi bir iş olduğunu bilmiyordum” dedi.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"

Keskin ve Karakaya’nın oğlu olan H.K. ise, “En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” derken, Meliha Keskin'in babası İ.K. ise, “Adaletinize sığınıyoruz. En yüksek cezayı almasını istiyoruz” diye konuştu.

Ölen Keskin’in ailesinin avukatı Deniz Onaç ise, “Sanık suçtan kurtulmaya yönelik savunma yapıyor. Tanıklardan F.E.’nin de bu olayın içinde olduğunu, fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğini belirtmek istiyoruz. Ayrıca, mahkemeyi de yanıltmaktadır. Bu yüzden hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"RUH SAĞLIĞIM YERİNDE DEĞİLDİ"

Tutuklu sanık Ferhat Karakaya ise, “Bunların hepsi yalan söyledi. O gün ruh sağlığım yerinde değildi. Yeniden rapor aldırılmasını istiyorum” diyerek kendini savundu. Duruşma savcısı, mütalaasının hazır olduğunu açıklayarak, sanık Karakaya’nın, ‘tasarlayarak boşandığı eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

DURUŞMA İLERİ TARİHE ERTELENDİ

Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanık Karakaya’nın tutukluluk halinin devamına hükmederek, sanık avukatının esasa ilişkin savunmasını hazırlamak için süre istemesi üzerine karar vermek üzere duruşmayı erteledi.