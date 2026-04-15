Tarsus ilçesinde Turizm Haftası Kutlandı

Mersin'in Tarsus ilçesindeki St. Paul Anıt Müzesi'nin bahçesinde Turizm Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Müzenin bahçesinde organize edilen etkinlikte şiir dinletisinin ardından bando takımı ve halk oyunları ekibi gösteri sundu. Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, yaptığı konuşmada, turizm sezonunun başarılı geçmesini diledi, Turizm Haftası'nı kutladı. Programa, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

