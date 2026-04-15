        Mersin'de üniversiteler arasında akademik işbirlikleri görüşüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde üniversiteler arasında işbirlikleri, ortak proje fırsatları ve yeni çalışma alanları, düzenlenen çalıştayla ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 18:58 Güncelleme:
        Çağ Üniversitesi ev sahipliğinde Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Tarsus Üniversitesinin katılımıyla "IV. Akademik İşbirliği Çalıştayı" düzenlendi.

        Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç, çalıştayın açılışında, yaptıkları programla farklı üniversitelerle kurdukları ağın gittikçe genişlediğini söyledi.

        İşbirliklerinin akademik çalışmalarda niteliği artırdığını dile getiren Koç, şöyle konuştu:

        "Ortak projeler, çok disiplinli araştırmalar, kurumlar arası ağlar farklı bakış açılarını bir araya getirerek daha yenilikçi, kapsayıcı ve etkin sonuçlar ortaya koymaktadır. Bugün yüksek etki değerine sahip bilimsel çalışmaların büyük kısmının güçlü işbirliği ağlarının ürünü olması tesadüf değildir."

        Koç, bölgedeki üç üniversite arasında yapılan çalıştayların her geçen gün daha ileriye gittiğini belirterek, çalışmanın kurumlar arasında kalıcı bir bağlantısallık zeminini oluşturduğunu vurguladı.

        Bugün düzenledikleri çalıştayın yeni araştırma ağlarının kurulmasına katkı sağlayacağını belirten Koç, "Geliştirilecek güven, ortak hedefler ve sürdürülebilir iletişim üzerine kurulu işbirlikleri, akademik çalışmaların toplumsal faydaya dönüşmesinde de rol oynayacaktır." diye konuştu.

        Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen de üniversiteler arasında düzenlenen akademik işbirliğinin oldukça değerli olduğunu ifade etti.

        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen de akademisyenler arasında yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirterek, "Bu işbirliğimizin somut bir çıktısı olursa eğer yaptığımız için değerli olduğunu anlayacağız. Artık çalıştaylardan somut çıktılar bekliyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından bir şirketle 3 üniversite arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Çalıştay kapsamında farklı disiplinlerde oluşturulan çalışma masalarında katılımcılar, üniversiteler arasında işbirlikleri, ortak proje fırsatları ve yeni çalışma alanlarına ilişkin görüşme yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Çiftçi'den Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Çiftçi'den Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        Bugün Ne Oldu? 15 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 15 Nisan 2026'nın haberleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Sabri suskunluğunu bozdu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Antalya'dan kopamıyor
        Antalya'dan kopamıyor
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!

        Benzer Haberler

        Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
        Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
        Tarsus ilçesinde Turizm Haftası Kutlandı
        Tarsus ilçesinde Turizm Haftası Kutlandı
        Mersin'de 'Evimiz Atölye' ile kadınlar üretime katılıyor
        Mersin'de 'Evimiz Atölye' ile kadınlar üretime katılıyor
        Türkiye'nin 3 aylık yaş meyve sebze ihracatını Doğu Akdeniz illeri sırtladı
        Türkiye'nin 3 aylık yaş meyve sebze ihracatını Doğu Akdeniz illeri sırtladı
        Mersin Büyükşehir kalite ve güvenlikte başarısını tescilledi
        Mersin Büyükşehir kalite ve güvenlikte başarısını tescilledi
        Mersin'de Yenişehir Belediyesi'ne 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat' operasyonu; 1...
        Mersin'de Yenişehir Belediyesi'ne 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat' operasyonu; 1...