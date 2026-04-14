MHP Van İl Başkanı Güngöralp, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret etti

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Faruk Alpaslan'ı ziyaret etti.





Başkanlığa yeni seçilen Alpaslan'ı tebrik eden Güngöralp, başta ulaşım başta olmak üzere, kentteki sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.



Esnafın toplumun temel taşlarından biri olduğunu ve şoför esnafının her zaman desteklenmesi gerektiğini belirten Güngöralp, "Esnafımız, milletimizin bel kemiğidir. Şoför esnafımız günün her saatinde halkımıza hizmet ederek önemli bir görevi yerine getiriyor. Bu anlamda üzerimize düşen her konuda destek vermeye hazırız." dedi.



Güngöralp ve beraberindekilere teşekkür eden Alpaslan ise "Esnafımızın sorunlarını çözmek ve daha iyi şartlarda hizmet verebilmelerini sağlamak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu süreçte tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde olacağız." diye konuştu.

