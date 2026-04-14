        Van kedilerinde polikistik böbrek hastalığı açısından "genetik risk"e rastlanmadı

        Van kedilerinde polikistik böbrek hastalığı açısından "genetik risk"e rastlanmadı

        EMRE ILIKAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki "Kedi Villası"nda koruma altında tutulan Van kedilerinin ultrason çekimlerini yapan bilim insanları, İran kedilerinde sıkça rastlanan polikistik böbrek hastalığına ilişkin "genetik risk"in bulunmadığını tespit etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Van kedilerinde polikistik böbrek hastalığı açısından "genetik risk"e rastlanmadı

        EMRE ILIKAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki "Kedi Villası"nda koruma altında tutulan Van kedilerinin ultrason çekimlerini yapan bilim insanları, İran kedilerinde sıkça rastlanan polikistik böbrek hastalığına ilişkin "genetik risk"in bulunmadığını tespit etti.

        Van YYÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumali Özkan ile Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi Muhammed Zeyd Işık, İran kedilerinde sıkça görülen polikistik böbrek hastalığının, coğrafi yakınlık nedeniyle Van kedilerinde bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla 3 yıl önce çalışma başlattı.

        Veteriner fakültesi lisans öğrencilerinin de yer aldığı çalışmada, Kedi Villası'nda koruma altında bulunan ve İran kedileriyle genetik benzerlik gösteren 100 Van kedisi incelendi.

        Üniversitenin hayvan hastanesi laboratuvarında son teknoloji ultrason cihazıyla kedilerin böbrek kalınlığı, uzunluğu ve genel boyutları detaylı şekilde değerlendirildi.

        Yapılan incelemeler sonucu Van kedilerinin, İran kedilerinde sıkça görülen polikistik böbrek hastalığına ilişkin "genetik risk taşımadıkları" sonucu elde edildi.

        Bu yıl tamamlanan tez çalışmasına ilişkin hazırlanan makale de uluslararası indeksli dergide yayına kabul edildi.

        - "İki İran kedisinden birinde polikistik böbrek yetmezliği bulunduğu biliniyor"

        Prof. Dr. Özkan, AA muhabirine, Van kedisinin hem dünyada hem de Türkiye'de önemli kedi ırkları arasında yer aldığını söyledi.

        Van kedilerinde polikistik böbrek yetmezliği olarak adlandırılan hastalığa ilişkin bir çalışma yürüttüklerini belirten Özkan, şunları kaydetti:

        "Polikistik böbrek yetmezliği, özellikle böbrek dokusunda çok sayıda kistin oluşmasıyla kendini gösteren genetik bir hastalıktır. Bu hastalık özellikle İran kedilerinde oldukça yaygın görülmektedir. Hatta iki İran kedisinden birinde genetik olarak polikistik böbrek yetmezliği bulunduğu biliniyor. Van'ın hem coğrafi olarak İran'a yakın olması hem de genetik araştırmalarda İran kedileri ile Van kedileri arasında benzerliklerin bulunması nedeniyle bu hastalığın Van kedilerinde olup olmadığı sorusu üzerine böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Çalışma sonucunda Van kedilerinde polikistik böbrek yetmezliği hastalığına rastlamadık. Bu tür bilimsel çalışmalarımız devam edecek."

        - "Van kedileriyle ilgili yapılan her araştırma, değerli ve referans niteliğindedir"

        Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ise Van kedileriyle ilgili doktora, yüksek lisans ve araştırma makalesi düzeyinde yüzlerce çalışma yapıldığını dile getirdi.

        Van kedilerinin endemik tür olduğunu, bu nedenle araştırmaların burada yapılabildiğini belirten Kaya, Van kedisiyle ilgili araştırmaların 1992'den bu yana devam ettiğine dikkati çekti.

        Önceki yıllarda Van kedilerinin sağır olduğunun söylendiğini anlatan Kaya, "Bir doktora çalışmamızda bu konuyu ele aldık ve bunun doğru olmadığını ortaya koyduk. Dünyada da bu konuda yanlış bir anlayış vardı. Halbuki beyaz kediler arasında en az sağır olan Van kedisiydi. Göz renklerine göre değişim durumlarını gösterdik. Gözleri, anatomisi, diğer hayvanlardan farkları, hastalık eğilimleri ve biyokimyasal referans değerleri üzerine birçok çalışma yapıldı. Bir araştırma yaparken referans değerler gerekir. Van kedileriyle ilgili yapılan her araştırma, değerli ve referans niteliğindedir. Bu nedenle farklı disiplinlerde sürekli Van kedileri üzerine araştırmalar yapıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okula giren saldırgan ateş açtı! Yaralı öğrenciler var!
        Okula giren saldırgan ateş açtı! Yaralı öğrenciler var!
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        Hürmüz'de abluka!
        Hürmüz'de abluka!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        Gezegenler Dünya’ya yaklaşsaydı ne olurdu?
        Gezegenler Dünya’ya yaklaşsaydı ne olurdu?
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?

        Benzer Haberler

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 77 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 77 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        MHP Van İl Başkanı Güngöralp, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziya...
        MHP Van İl Başkanı Güngöralp, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziya...
        Nisanda karla mücadele çalışması
        Nisanda karla mücadele çalışması
        Van'da kardan kapanan 93 yerleşim yerinin 39'u ulaşıma açıldı
        Van'da kardan kapanan 93 yerleşim yerinin 39'u ulaşıma açıldı
        Van Gölü'nde kaybolan Boran Öner'in cansız bedeni bulundu
        Van Gölü'nde kaybolan Boran Öner'in cansız bedeni bulundu
        Van Gölü'ne düşen şahıs için kurtarma seferberliği
        Van Gölü'ne düşen şahıs için kurtarma seferberliği