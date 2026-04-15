        Deniz polisleri "Van Gölü'nün incisi" için teyakkuzda

        NEVZAT UMUT UZEL - Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalini, av yasağı süresince İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri koruyacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 11:10 Güncelleme:
        3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüyle Türkiye'nin en büyük gölünde neslini sürdüren inci kefali, üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor.

        Göle kıyısı bulunan Van’ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleri ile Bitlis’in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde, yaklaşık 15 bin kişinin geçim kaynağı olan inci kefali için uygulanan av yasağı başladı.

        "Van balığı" olarak da bilinen, av yasağı süresince yumurtalarını bırakmak için sürüler halinde tatlı su kaynaklarına göç eden inci kefalinin bu sezon da korunması için hazırlıklar tamamlandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, belediyeler ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göl kenarında ve akarsularda kaçak avlanmaya müsaade etmeyecek.

        Deniz polisi ekipleri, son ağlarını çektikten sonra teknelerini liman ve barınaklara çeken balıkçıları denetledi, av yasağıyla ilgili bilgilendirdi, kaçak avlanmanın önüne geçmek için destek istedi.

        Bünyelerinde 6 deniz aracıyla gölde sürekli seyir yapacak olan polis ekipleri, yürüteceği koruma faaliyetleri sayesinde göç yolculuğundaki balıkların üremelerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacak.

        - "Üst düzeyde emniyet tedbirleri alınacak"

        Deniz Limanı Şubesinde görevli Hatice Arslan, AA muhabirine, inci kefali popülasyonunun korunması amacıyla paydaş kurumlarla tedbirler aldıklarını söyledi.

        Van Gölü'nde kaçak avlanmaya müsaade etmeyeceklerini belirten Arslan, "Tüm mevzuat hükümlerine göre Van Gölü'nün tamamında görev yapmaktayız. Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı tarafından ilimize tahsis edilen 6 deniz aracı, 3 kara aracı ve 20 personelden oluşmaktadır." dedi.

        Yaban hayatının korunması için çalışma yürüttüklerini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

        "Van'ın endemik türü olan inci kefalinin korunması amacıyla av yasağı dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında sorumluluk alanımızda deniz polisi olarak 24 saat esasına göre denetim ve kontroller gerçekleştirilecek. İnci kefali popülasyonunun korunması amacıyla paydaş kurumlarla birlikte üst düzeyde emniyet tedbirleri alınacak. Av yasağı döneminde herkesin yasaklara hassasiyet göstermesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın da konuya gerekli hassasiyeti göstermeleriyle bu tedbirlerin amacına ulaşması mümkün olacak. Av yasağı döneminde inci kefalinin avlanması, nakliyesi ve satışı yasak. Bu durumla karşılaşan vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunması, inci kefalinin korunmasında çok büyük öneme sahiptir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        14 yaşında Çağla menenjitten öldü!
        14 yaşında Çağla menenjitten öldü!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!
        ABD’den Türkiye’ye tarihi iade!
        ABD’den Türkiye’ye tarihi iade!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        İstanbul'da kurşunlu haraç terörü! 15 milyon lira istediler!
        İstanbul'da kurşunlu haraç terörü! 15 milyon lira istediler!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Katil kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi!
        Katil kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi!
        Scooterlerde yeni dönem başlıyor
        Scooterlerde yeni dönem başlıyor
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller

        Benzer Haberler

        Özalp'ta nisan karı etkili oldu
        Özalp'ta nisan karı etkili oldu
        Yağışlar yüz güldürdü, inci kefali üreme sezonuna güçlü giriyor
        Yağışlar yüz güldürdü, inci kefali üreme sezonuna güçlü giriyor
        Van'da 90 günlük av yasağı başladı
        Van'da 90 günlük av yasağı başladı
        Başkan Memet Aslan sanayicilerle bir araya geldi
        Başkan Memet Aslan sanayicilerle bir araya geldi
        Van Gölü'nde yaşayan inci kefali için av yasağı yarın başlıyor
        Van Gölü'nde yaşayan inci kefali için av yasağı yarın başlıyor
        Van Gölü'nde inci kefali için av yasağı: Kaçak avlanmanın cezası 16 bin TL...
        Van Gölü'nde inci kefali için av yasağı: Kaçak avlanmanın cezası 16 bin TL...