Deniz polisleri "Van Gölü'nün incisi" için teyakkuzda

NEVZAT UMUT UZEL - Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalini, av yasağı süresince İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri koruyacak.



3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüyle Türkiye'nin en büyük gölünde neslini sürdüren inci kefali, üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor.



Göle kıyısı bulunan Van’ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleri ile Bitlis’in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde, yaklaşık 15 bin kişinin geçim kaynağı olan inci kefali için uygulanan av yasağı başladı.



"Van balığı" olarak da bilinen, av yasağı süresince yumurtalarını bırakmak için sürüler halinde tatlı su kaynaklarına göç eden inci kefalinin bu sezon da korunması için hazırlıklar tamamlandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, belediyeler ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göl kenarında ve akarsularda kaçak avlanmaya müsaade etmeyecek.



Deniz polisi ekipleri, son ağlarını çektikten sonra teknelerini liman ve barınaklara çeken balıkçıları denetledi, av yasağıyla ilgili bilgilendirdi, kaçak avlanmanın önüne geçmek için destek istedi.



Bünyelerinde 6 deniz aracıyla gölde sürekli seyir yapacak olan polis ekipleri, yürüteceği koruma faaliyetleri sayesinde göç yolculuğundaki balıkların üremelerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacak.



- "Üst düzeyde emniyet tedbirleri alınacak"



Deniz Limanı Şubesinde görevli Hatice Arslan, AA muhabirine, inci kefali popülasyonunun korunması amacıyla paydaş kurumlarla tedbirler aldıklarını söyledi.



Van Gölü'nde kaçak avlanmaya müsaade etmeyeceklerini belirten Arslan, "Tüm mevzuat hükümlerine göre Van Gölü'nün tamamında görev yapmaktayız. Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı tarafından ilimize tahsis edilen 6 deniz aracı, 3 kara aracı ve 20 personelden oluşmaktadır." dedi.



Yaban hayatının korunması için çalışma yürüttüklerini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:



"Van'ın endemik türü olan inci kefalinin korunması amacıyla av yasağı dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında sorumluluk alanımızda deniz polisi olarak 24 saat esasına göre denetim ve kontroller gerçekleştirilecek. İnci kefali popülasyonunun korunması amacıyla paydaş kurumlarla birlikte üst düzeyde emniyet tedbirleri alınacak. Av yasağı döneminde herkesin yasaklara hassasiyet göstermesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın da konuya gerekli hassasiyeti göstermeleriyle bu tedbirlerin amacına ulaşması mümkün olacak. Av yasağı döneminde inci kefalinin avlanması, nakliyesi ve satışı yasak. Bu durumla karşılaşan vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunması, inci kefalinin korunmasında çok büyük öneme sahiptir."

