Van Gölü'nde yaşayan inci kefali için av yasağı yarın başlıyor

        Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin neslinin devamı için üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da uygulanan av yasağı yarın başlıyor.

        Giriş: 14.04.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin neslinin devamı için üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da uygulanan av yasağı yarın başlıyor.

        Av yasağı öncesinde ağlarını toplayarak teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, 90 günlük yasak döneminde teknelerinin ve ağlarının bakımını yapmayı planlıyor.

        Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman da Edremit ilçesindeki iskeleye çekilen balıkçı teknelerinde incelemelerde bulundu, beraberindeki Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'den bilgi aldı.

        Şişman, basın mensuplarına, balıkların bu dönemde en iyi şekilde korunacağını söyledi.

        Bölgede 15 bin kişinin geçimini inci kefalinden sağladığını belirten Şişman, şöyle konuştu:

        "Balıkçılarımızı ziyaret ettik. Son ağlarını attılar, hasatlarını topladılar. Gece itibarıyla av yasağı başlayacak. 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında, sadece Van Gölü'nde yaşayan Van balığımız, üreme sezonunda tuzlu ve sodalı sudan tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakacak. Balıklar yumurtlamaya çıktığı dönemde korunaksız oluyor ve avcıların hedefi haline geliyor. Sığ sularda yakalamak kolaylaşıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün ekipleri geceden itibaren 7 gün 24 saat sahada denetimlere başlayacak. Balıkların üreme dönemlerini rahat tamamlaması, göldeki varlıklarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

        Geçen yılın kurak geçtiğini, bu durumun balıkların üreme dönemini ciddi şekilde etkilediğini ifade eden Şişman, "Geçen yıl Van balığıyla ilgili bize rapor edilen bir verim düşüklüğü vardı. Yıllık avlanma miktarını 8-10 bin ton olarak öngörüyoruz ama geçen sene yaklaşık 7 bin ton civarında gerçekleşti. Bu sene durum farklı. Yağışlar düzenli, yaptığımız incelemelerde akarsu debilerinin iyi bir seviyede olduğunu gördük. Bu da Van balığımızın üremesini sağlıklı şekilde tamamlayacağını gösteriyor. Geçen yıl kaçak avcılık yapanlara 2 milyon 700 bin lira idari para cezası uyguladık. Av yasağı döneminde balıkları avlamaya devam edenlerin ihbar edilmesini rica ediyoruz. Vatandaşlarımızdan bu konuda destek bekliyoruz." diye konuştu.

        - "Balıkların boyutunda belirgin bir büyüme var"

        Balıkçı Necmettin Akdeniz ise yasak döneminde herkesin kaçak avcılık yapılmaması konusunda duyarlı olması gerektiğini belirtti.

        Ağlarını topladıklarını ve teknelerini kıyıya çektiklerini anlatan Akdeniz, "Av yasağı süresince teknelerimizin ve ağlarımızın bakım ile tamiratını yapacağız. Yeni sezona hazırlanacağız. Bu dönemde yapılan sıkı denetimler sayesinde balıkların boyutunda belirgin bir büyüme var. 10-15 yıl önce 17-18, hatta 20 balık bir kilogram gelirken, şimdi ise 8-9 balık bir kilogram geliyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

