        Van'da yağışlar Yaşar Kemal Şelalesi'nin akma süresini uzattı

        Van'ın Muradiye ilçesinde bu yıl etkili olan yoğun kar ve sağanak nedeniyle Yaşar Kemal Şelalesi'nin akma süresi uzadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 16:55 Güncelleme:
        İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Muradiye Kanyonu'nda bulunan ve önceden yılın sadece belirli dönemlerinde akan şelalenin debisi bu yılki yağışlarla yükseldi.

        Metrelerce yükseklikteki kayalıklardan akarak görsel şölen oluşturan şelale, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine, Van Gölü Havzası'nda bu yıl etkili olan yağışlarla akarsuların debisinin yükseldiğini, birçok şelalenin de yeniden hayat bulduğunu söyledi.

        Yaşar Kemal Şelalesi'nin önceden sadece nisan ayında aktığını belirten Akkuş, "Bu yıl çok fazla yağmur yağdı. Mayıs ayının sonundayız ve hazirana gireceğiz. Şelale yaklaşık 3 aydır aktif şekilde akıyor. Yoğun yağışlardan dolayı yılda sadece 1 veya 2 ay akan şelaleler artık 3 ile 4 ay akmaya ve görsel şölen sunmaya devam ediyor. Su bol olduğunda doğa her türlü güzelliğini sergiliyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

