        Van ve çevre illerde 186 "acemi kasap" hastanelik oldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Van'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde, sabah saatlerinden itibaren bazı vatandaşlar kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendilerini yaraladı.

        Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 171 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.

        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran yaralıların büyük çoğunluğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        - Muş

        Muş'ta kurban kesimi sırasında 11 kişi, bıçak veya satırla çeşitli yerlerinden yaralandı.

        Yaralılar kentteki hastanelere başvurdu. Muş Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılardan 2'si, el ve kollarındaki ciddi kesiler nedeniyle ameliyata alındı.

        Bitlis'te 1 kişi, Hakkari'de ise 3 kişi hastanelere başvurarak tedavi oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

