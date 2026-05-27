Van Gölü kıyısında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Van'ın Gevaş ilçesinde gezi sırasında yollarını kaybederek mahsur kalan 3 kişi, polis ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. İnköy Mahallesi yakınlarında, Van Gölü kıyısında geziye çıkan 3 kişi, bir süre sonra yönlerini kaybederek bölgeden uzaklaştı. Yürüyemeyecek duruma gelen arkadaş grubu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı gemi adamları ile AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan kişilere ulaştı. Emniyete ait bota alınarak İnköy İskelesi'ne getirilen 3 kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

