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Koronavirüs salgını sürecinde çözüm sunma hedefi ile bir yazılım geliştiren yerli girişim Ayvos, yapay zeka destekli kameralar üzerinden bireylerin 6 metre çevresinde akıllı tarama yapabildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, AVM'ler ve restoranlarda sosyal mesafenin ihlal edildiği, maske kullanılmadığı durumların tespit edilerek yetkililere bildirip gerekli önlemlerin alınmasının sağlandığı kaydedildi.

Ayvos Kurucusu ve CEO'su Eray Hangül, şu ana kadar alınan önlemlerin boşa gitmemesi için normalleşme sürecinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirterek yazılımlarıyla bu sürecin en iyi şekilde yönetilmesine yardımcı olmak istediklerini belirtti.

MASKE KULLANIMINI TESPİT EDİYOR

Sistemin nasıl kullanılabileceğiyle ilgili bilgi paylaşan Hangül, "AVM'ler, restoranlar, kafe ve pastane gibi sosyal mesafe ihlallerinin yaşanabileceği alanlardaki kameralara yazılımlarımızı entegre edip gerekli alanların yapay zeka ile taranmasını sağlayarak ihlal yaşandığında gerekli birimlere uyarı iletebiliyoruz. Aynı zamanda görüntü işleme teknolojisiyle yüz analizi yaparak kişinin maske takıp takmadığını anonim olarak raporlayabilen yazılımlarımız, aynı kişinin birden fazla kameradan geçişini takip ederek de konum odaklı bildirimler oluşturabiliyor" dedi.

AVM'ler ve restoranlardaki yoğunluğu göz önüne alarak geliştirilen yazılımlarının her alanda kullanılabileceğini belirten Eray Hangül, "Toplum açısından tehlike arz eden her yere yazılımımızı entegre ederek alarmlar oluşturabiliyoruz. Yazılımımızla kameralardan aldığımız görüntüleri analiz ederek metro, otobüs, market, iş yeri gibi birçok bölgede koronavirüs önlemlerini artırıyoruz. Alınan görüntüler anonim olarak işlenerek kişinin maske takıp takmadığı ya da sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı belirlenebiliyor. Tüm bunlara ek olarak kişinin hareketini takip ederek yer değiştirse bile son konumunu belirleyebiliyoruz" diye konuştu.

Ayvos'un yazılımı ayrıca koronavirüs ile mücadelede diğer bir önemli nokta olan ateş ölçümünü de termal kameralar üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Şirketin termal kameralardan topladığı verilerle 6 metre mesafeden temassız olarak ateş ölçümü yapabildiği aktarıldı.

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