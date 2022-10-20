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Avrupa girişimcilik sisteminin en prestijli platformlarından biri olarak gösterilen Sifted, yerli girişim Kidolog'u Avrupa’nın farklı ülkelerinden toplam 22 erken aşama girişimden biri olarak ‘takip edilmesi gereken’ şirketler arasında gösterdi.

2021 yılının Şubat ayında Eray Uğurelli ve Burak Candan tarafından hayata geçirilen Kidolog, yetişkin bireylere ve ebeveynlere, gebelik dönemi öncesi, gebelik dönemi ve çocuklarını 18 yaşına getirene kadarki süreçte ihtiyaç duyabilecekleri 11 farklı kategoride, 500’den fazla uzmanıyla 7/24 güvenli online danışmanlık desteği sağlıyor.

Kuruluşundan kısa süre sonra Alesta Yatırım’dan 3 milyon liralık tohum öncesi yatırım alan, ikinci yatırım turunda ise 10 milyon liralık değerlemeye ulaşan Kidolog, tamamlanan son yatırım turuyla birlikte ise 30 milyon TL’lik değerlemeye ulaşarak kısa sürede değerini 10’a katladı.

'HİZMETİMİZİ DÜNYAYA SUNMAK İSTİYORUZ'

Ebeveyn ve çocuk danışmanlığı alanında hizmet veren Türkiye merkezli Kidolog'un Kurucu Ortağı ve CEO’su Eray Uğurelli, ebeveyn ve çocuk danışmanlığının tüm dünyada her geçen gün önem kazandığının altını çizdi.

Uğurelli, "Bugün dünyada ‘aile teknolojileri’ olarak da adlandırılan çok büyük bir sektörde, bugüne kadar yapılmayanı yaparak aslında ebeveynlerin hayatını kolaylaştırmak, onlara en değerli varlıkları olan çocuklarıyla ilgili 7/24 güvenli danışmanlık hizmeti vermek için yola çıktık. Yeni yatırımlarımızla birlikte, yurt dışı açılımımızı güçlendirerek dünyanın dört bir yanından ailelere bu hizmeti sunmak istiyoruz" dedi.

YATIRIMLAR YAKLAŞIK 2 KATINA ÇIKTI

Öte yandan, aile ve çocuk teknolojileri konusunda rapor yayımlayan Sifted, raporda, pandemiyle birlikte ebeveynlik ve erken aşama eğitim alanlarına yapılan yatırımların hızla arttığını vurguladı.

Araştırmada, pandemi öncesinde 600 milyon euroya yaklaşan yıllık fon miktarının 2021 sonu itibarıyla yıllık 1.1 milyar euro seviyesine yükseldiği ifade edildi.

Bu alanlarda hizmet veren startupların da mercek altına alındığı raporda, Avrupa’nın farklı ülkelerinden toplam 22 erken aşama girişim, ‘takip edilmesi gereken’ şirketler olarak listelendi.

Türkiye merkezli Kidolog da, söz konusu şirketlerin yüksek potansiyeline işaret edilen listede yer aldı.