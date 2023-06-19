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Yeşil Deniz Milenyum konusu nedir ve nerede çekiliyor? Yeşil Deniz Milenyum oyuncuları kimler?

TRT1'in 2014-2016 yılları arasında yayınlanan Yeşil Deniz dizisinin devamı niteliği taşıyan Yeşil Deniz Milenyum, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Söz konusu dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve nerede çekildiğine dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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  • Yeşil Deniz Milenyum konusu nedir ve nerede çekiliyor? Yeşil Deniz Milenyum oyuncuları kimler?

    Yeşil Deniz Milenyum dizisi için beklenen gün geldi çattı. 6 yıllık aranın yepyeni bölümleriyle izleyicilerle buluşan dizinin konusu, oyuncuları ve çekildiği yer; günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. İşte, Yeşil Deniz Milenyum dizisi ile ilgili detaylar...
  • Yeşil Deniz Milenyum konusu nedir ve nerede çekiliyor? Yeşil Deniz Milenyum oyuncuları kimler?

    YEŞİL DENİZ MİLENYUM KONUSU NEDİR?

    İsmail'in gidişinin üzerinden birkaç yıl geçmiştir. Bu zaman zarfında Yeşilova'nın sevimli kasabasında teknoloji çağına adım atılmış, sadıçların hayatlarında da büyük değişimler meydana gelmiştir.
  • Yeşil Deniz Milenyum konusu nedir ve nerede çekiliyor? Yeşil Deniz Milenyum oyuncuları kimler?

    YEŞİL DENİZ MİLENYUM NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Dijital medya platformu Tabii dizisi Yeşil Deniz Milenyum, bu akşam ilk bölümüyle TRT 1'de yayınlanacak. 

    Büyük bir merakla beklenen dizinin çekimleri İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi'de gerçekleştirildi.
  • Yeşil Deniz Milenyum konusu nedir ve nerede çekiliyor? Yeşil Deniz Milenyum oyuncuları kimler?

    YEŞİL DENİZ MİLENYUM OYUNCULARI KİMLER?

    Yeşil Deniz Milenyum dizisi 10’ar bölüm halinde 3 sezondan oluşacak.

    RK Yapım imzalı dizide Emin Gürsoy, Nuri Gökaşan, Nalan Yavuz, Eren Can Vurucu, Elvan Dişli, Şive Şenözen rol alacak. 
  • Yeşil Deniz Milenyum konusu nedir ve nerede çekiliyor? Yeşil Deniz Milenyum oyuncuları kimler?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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