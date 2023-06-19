Yeşil Deniz Milenyum dizisi için beklenen gün geldi çattı. 6 yıllık aranın yepyeni bölümleriyle izleyicilerle buluşan dizinin konusu, oyuncuları ve çekildiği yer; günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. İşte, Yeşil Deniz Milenyum dizisi ile ilgili detaylar...