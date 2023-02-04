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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilçam klasiği; 'Öpüşülmezdi, öpüşülür gibi yapılırdı'

Bu hafta Habertürk'ün 'Nostalji Rüzgârı'nda Fatma Girik'in filmlerinden yola çıkarak 'Yeşilçam'da öpüşülmezdi, öpüşülüyor gibi yapılırdı' konusu yer alıyor. Özellikle son dönemlerde dijital platformlarda yayınlanan yapımlardaki öpüşme ve sevişme sahnelerini görünce insan "Nereden nereye?" demeden edemiyor

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  • Yeşilçam klasiği; 'öpüşülmezdi, öpüşülür gibi yapılırdı! Fatma Girik... - Magazin haberleri

    Fatma Girik... 
    Türk sinemasının yaşarken efsaneleşmiş oyuncularından. 
  • Yeşilçam klasiği; 'öpüşülmezdi, öpüşülür gibi yapılırdı! Fatma Girik... - Magazin haberleri

    12 Aralık 1943'te Hayri ve Münevver Girik'in üç çocuğundan biri olarak İstanbul Sultanahmet'te dünyaya geldi. 
  • Yeşilçam klasiği; 'öpüşülmezdi, öpüşülür gibi yapılırdı! Fatma Girik... - Magazin haberleri

    Fatma Girik'in babası dalgıç, annesi ise ev hanımıydı. Eğitimini İstanbul Kız Lisesi'nde tamamlayan Fatma Girik, bu dönemde annesiyle birlikte filmlerde figüranlık yapmaya başladı.
  • Yeşilçam klasiği; 'öpüşülmezdi, öpüşülür gibi yapılırdı! Fatma Girik... - Magazin haberleri

    Oyuncu, senarist ve aynı zamanda yapımcılık da yapan Fatma Girik, 1956 - 2012 yılları arasında 200'den fazla sinema filmi ve dizide rol aldı.
  • Yeşilçam klasiği; 'öpüşülmezdi, öpüşülür gibi yapılırdı! Fatma Girik... - Magazin haberleri

    Fatma Girik; Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ile birlikte 'Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası'ndan biri olarak kabul edildi.
  • Yeşilçam klasiği; 'öpüşülmezdi, öpüşülür gibi yapılırdı! Fatma Girik... - Magazin haberleri

    Habertürk'ün bu haftaki 'Nostalji Rüzgârı'nda Fatma Girik merkezinde Yeşilçam döneminin en belli özelliklerinden biri yer alıyor. 
  • Yeşilçam klasiği; 'öpüşülmezdi, öpüşülür gibi yapılırdı! Fatma Girik... - Magazin haberleri

    Yeşilçam filmlerinin en belirgin özelliklerinden biri; oyuncuların öpüşmemesiydi. 
  • Yeşilçam klasiği; 'öpüşülmezdi, öpüşülür gibi yapılırdı! Fatma Girik... - Magazin haberleri

    Oyuncular, uzun uzun bakışların ardından birbirlerine koşarlardı.
  • Yeşilçam klasiği; 'öpüşülmezdi, öpüşülür gibi yapılırdı! Fatma Girik... - Magazin haberleri

    Birbirlerine yaklaştıklarında bakışlar yine devam eder, yüzleri birbirine yaklaşırdı. 
  • Yeşilçam klasiği; 'öpüşülmezdi, öpüşülür gibi yapılırdı! Fatma Girik... - Magazin haberleri

    İki sevgilinin sonraki hamlesinin ne olacağı bellidir...
  • Yeşilçam klasiği; 'öpüşülmezdi, öpüşülür gibi yapılırdı! Fatma Girik... - Magazin haberleri

    Ne var ki o beklenti hiç bir zaman gerçekleşmezdi. 
  • Yeşilçam klasiği; 'öpüşülmezdi, öpüşülür gibi yapılırdı! Fatma Girik... - Magazin haberleri

    Durum gereği öpüşmeleri gerekirdi ama... 
  • Yeşilçam klasiği; 'öpüşülmezdi, öpüşülür gibi yapılırdı! Fatma Girik... - Magazin haberleri

    Sevgililerin tam öpüşeceğini sanırdınız ama onlar bir süre birbirlerinin gözlerinin içine baktıktan sonra yanaklarını birbirine yapıştırırdı. 
  • Yeşilçam klasiği; 'öpüşülmezdi, öpüşülür gibi yapılırdı! Fatma Girik... - Magazin haberleri

    Büyük bir aşk hikâyesi, karakterler bir kez bile öpüşmeden mutlu veya mutsuz sonla sona ererdi. 
  • Yeşilçam klasiği; 'öpüşülmezdi, öpüşülür gibi yapılırdı! Fatma Girik... - Magazin haberleri

    Fatma Girik de rolleri gereği öpüşmezdi ama... 
  • Yeşilçam klasiği; 'öpüşülmezdi, öpüşülür gibi yapılırdı! Fatma Girik... - Magazin haberleri

    Fatma Girik, öpüşmezdi öpüşmesine ama dönemin en cüretkâr oyuncularından biriydi. 
  • Yeşilçam klasiği; 'öpüşülmezdi, öpüşülür gibi yapılırdı! Fatma Girik... - Magazin haberleri

    Fatma Girik, özellikle 1960'lı yıllarda güzelliğiyle deyim yerindeyse erkeklerin nefesini kesiyordu. 
  • Yeşilçam klasiği; 'öpüşülmezdi, öpüşülür gibi yapılırdı! Fatma Girik... - Magazin haberleri

    O Fatma Girik, hayatını bir erkeğe adadı...
  • Yeşilçam klasiği; 'öpüşülmezdi, öpüşülür gibi yapılırdı! Fatma Girik... - Magazin haberleri

    Memduh Ün ile bir ömür boyu beraber olan Fatma Girik, Ün ile 1958 yapımı 'Murada Ereceğiz' filminin setinde tanışmıştı. 

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