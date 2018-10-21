Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı!

21.10.2018 - 10:08 | Güncelleme:

Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabından yaşadığı taciz olayını ilk kez anlattı. Bozoğlu 'Fotoğrafta ne görüyorsunuz? Güzel bir kadın mı? Havalı bir elbise mi? Güzel saçlar ve makyaj mı?' diyerek başından geçen korkunç olayı bir bir anlattı. Ünlü oyuncuya destek mesajları yağdı

  • 1 Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı! Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu taciz! - Magazin haberleri
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    Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımında, 6 yaşındayken uğradığı tacizi, takipçileriyle paylaştı. Bozoğlu'nun bu paylaşımı, binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri ünlü oyuncuya, destek yağdırdı.

  • 2 Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı! Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu taciz! - Magazin haberleri
    2 | 26

    Geçirdiği mide ameliyatı sonrası verdiği kilolarla dikkat çeken sevilen oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, bu değişimin ardındaki olayı, ilk kez sosyal medya paylaşımıyla anlattı.

  • 3 Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı! Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu taciz! - Magazin haberleri
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    Bozoğlu, şu mesajı paylaştı:

  • 4 Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı! Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu taciz! - Magazin haberleri
    4 | 26

    "Fotoğrafta ne görüyorsunuz? Güzel bir kadın mı? Havalı bir elbise mi? Güzel saçlar ve makyaj mı?

  • 5 Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı! Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu taciz! - Magazin haberleri
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    Benim için bunların ötesinde bir anlamı var bu fotoğrafın. Müsaadenizle anlatayım:

  • 6 Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı! Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu taciz! - Magazin haberleri
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    Yaralı çirkin ördek yavrusunun, sağlıklı ve güçlü bir kuğuya dönüşme hikâyesi bu fotoğraf; benim hiç anlatmadığım hikâyem:

  • 7 Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı! Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu taciz! - Magazin haberleri
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    Çocukluk döneminde çok küçük yaşta cinsel tacize uğrayan kız çocuğu çok ağlar. Çok korkmuştur. Başına gelenin ne olduğunu tam bilemese de, bir şeylerin çok yanlış olduğunun ve büyük bir tehlikeden sağ çıktığının farkındadır... 6 yaşındadır. Başına gelen olayın bir şekilde, anne olmak ve bebek sahibi olmakla alakalı olduğunu da bilir. 

  • 8 Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı! Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu taciz! - Magazin haberleri
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     Ailesindeki ve çevresindeki herkes ona böyle bir şeyin, onun yaşında olmasının mümkün olmadığını söylemesine rağmen ikna olmaz. 3 sene boyunca her gece ağlayarak dua eder: ”Allah’ım ne olur lütfen bebeğim olmasın, ben daha kendim bebeğim, çok küçüğüm, ne olur Allah’ım ne olur bebeğim olmasın...” diye. Başına gelenleri kendi suçu zanneder. Öyle ya, o kötü bir kız olmasa, bunlar neden onun başına gelmiş olabilir ki?

  • 9 Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı! Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu taciz! - Magazin haberleri
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    Dehşet ve kâbus dolu üç yılın ardından, farkında olmadan bir karar verir: ”Kız çocuğu” olmak tehlikelidir, kızların başına, kız oldukları için kötü şeyler gelebilir, “erkek çocuklar” ise ona göre, daha güçlüdür. Ağabeyleri gibi...

  • 10 Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı! Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu taciz! - Magazin haberleri
    10 | 26

    Yavaş yavaş eteklerden ziyade ağabeylerinin pantolonlarını giymeye başlar. Onları taklit eder, onlar gibi güçlü olmak ister...

  • 11 Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı! Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu taciz! - Magazin haberleri
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    Büyüdükçe farkında olmaksızın erkeksi davranışla ve güçle kendini koruyabildiğini görür. Kadınsı olan her şeyi küçümser. Saç makyaj güzellik onun için hava cıvadır. O beyni, yetenekleri ve karakteriyle sevilmek ve saygı görmek ister.

  • 12 Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı! Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu taciz! - Magazin haberleri
    12 | 26

    Yıllar yılları kovalarken o içindeki küçük yaralı kız çocuğunu ve narin kadını bir kafese kapatır üstlerine duvarlar örer. Seslerini duymamak için de zihninde şahane bahaneler üretir. Ta ki atılan bir şevkat tokadı ile kalbindeki ve içindeki tüm duvarlar parçalanana kadar...

  • 13 Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı! Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu taciz! - Magazin haberleri
    13 | 26

    Bu hikâyeyi konuşabilmem çok uzun zamanımı aldı. Çok uzun yıllar o acıyı yok saydım... Sonra yavaş yavaş içtenlikle yapılan her kadın sohbetinde yalnız olmadığımı gördüm. Çocuk yaşta tacize uğrayan birçok kız kardeşim (devamı yorum olarak aşağıda) benzer stratejiler geliştirmiş hayatta kalmak ve başa çıkabilmek için.

  • 14 Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı! Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu taciz! - Magazin haberleri
    14 | 26

    Benim için kendi içimdeki hapishaneden o küçük kızı ve o zarif kadını kurtarma operasyonum, hayatın karşısındaki incinebilirliğimi savunmasızlığımı kabul ederek başladı. Acıyı kabul ettiğimde ve direnmekten vazgeçtiğimde içimde başka bir güç buldum. Stratejiyle, akıl veya yetenekle elde ettiğim güce hiç benzemiyordu ama bu güç... Kaynağı zekâ değil kalpti çünkü...

  • 15 Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı! Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu taciz! - Magazin haberleri
    15 | 26

    Artık kadın olmaya hakkım var.

  • 16 Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı! Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu taciz! - Magazin haberleri
    16 | 26

    Artık “güzel” bir kadın olmaya da hakkım var.

  • 17 Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı! Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu taciz! - Magazin haberleri
    17 | 26

    Artık içimdeki küçük kız çocuğunu avutabilir ve onu koruyabilirim.

  • 18 Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı! Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu taciz! - Magazin haberleri
    18 | 26

    Çünkü artık -şükürler olsun ki- asıl gücüm aklımdan değil, kalbimden geliyor...

  • 19 Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı! Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu taciz! - Magazin haberleri
    19 | 26

    Güzel kız kardeşim, canım hemşirem:

  • 20 Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı! Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu taciz! - Magazin haberleri
    20 | 26

    Acını kabul et ve içinden geç o cehennemin, bil ki senin suçun değildi, bil ki sana o şiddeti yaşatandan çok çok daha güçlüsün, devam edebildiğin ve hayatta kaldığın için.

  • 21 Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı! Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu taciz! - Magazin haberleri
    21 | 26

    Ve bil ki en büyük acın, en güzel, en büyük gücün olabilir. Eğer istersen...

  • 22 Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı! Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu taciz! - Magazin haberleri
    22 | 26

    Kalbi kanamış bütün kız çocuklarının gözlerinden öperim..."

  • 23 Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı! Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu taciz! - Magazin haberleri
    23 | 26
  • 24 Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı! Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu taciz! - Magazin haberleri
    24 | 26
  • 25 Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı! Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu taciz! - Magazin haberleri
    25 | 26
  • 26 Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı! Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu taciz! - Magazin haberleri
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Yorumlar 4
  • Misafir 2 dakika önce
    Neden bu vakte kadar sustun konuşmadın ??bu Türkiye’de nasıl gündem oluşturabılırım taktıklerı pardon yanı
  • Misafir 9 dakika önce
    adam diye ortada gezerler pislikler
  • Misafir 14 dakika önce
    he yaw he
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