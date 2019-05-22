Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Yeşim Salkım, "Sanatçılar sürekli küsüyor ve barışıyor. İşlerine göre hareket ediyorlar. Benim sanat dünyasından dostum yok" dedi.

"BEN GELEN ORTAYA GOL ATTIM"



Yeşim Salkım, bir dönem Hakan Uzan ile evliyken, eşinin kendisini Gülben Ergen ile aldattığını söylemişti. Salkım’a sosyal medyada Gülben Ergen için yazdığı, "Bir zamanlar kocama da ortaktı" yazısı hatırlatıldı. Uzun bir süredir Gülben Ergen ile yaşadığı polemik ve tartışmalar ile gündemden düşmeyen Salkım, "Ben gelen ortaya gol attım" diyerek tartışmayı alevlendirdi.





"BEN ONURUMUN DERDİNDEYİM"



Geçtiğimiz aylarda Gülben Ergen ile arasında bir davanın olmadığını, sadece savcılığa bir şikayet olduğunu belirten Yeşim Salkım, “Ben kimseyi tehdit etmem. Ben zaten televizyonlarda her şeyi konuşan biriyim. Bu bir onur mücadelesi ve ben de onurumun derdindeyim. Bunu ispat edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.