Yeşim Salkım: Ben onurumun derdindeyim

Uzun bir süredir Gülben Ergen ile gaşadığı polemik ve tartışmalar ile gündemden düşmeyen Yeşim Salkım, önceki akşam bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Salkım, “Ben kimseyi tehdit etmem. Ben zaten televizyonlarda her şeyi konuşan biriyim. Bu bir onur mücadelesi ve bende onurumun derdindeyim. Bunu ispat edeceğim" dedi