YHT bilet fiyatlarına zam mı geldi? 2026 Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte zamlı YHT bilet fiyatları
YHT bilet fiyatları, Yüksek Hızlı Tren seferlerinde hayata geçirilen yeni fiyat düzenlemesinin ardından araştırılmaya başlandı. Yapılan güncellemeyle birlikte YHT bilet fiyatlarına yüzde 6,5 oranında zam geldi. Fiyat artışının ardından Ankara-İstanbul hattı tren bilet ücretleri dikkat çekti. Peki, 2026 Yüksek Hızlı Tren biletleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2026 zamlı YHT bilet fiyatları…
Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine yeni dönemde uygulanacak fiyat listesi belli oldu. TCDD Taşımacılık tarafından yapılan düzenlemeyle birlikte tren bileti fiyatları yüzde 6,45 oranında artış gösterdi. Ocak ayından sonra yıl içinde yapılan ikinci zammın ardından YHT bilet fiyatları güncellendi. YHT ile seyahat edecek yolcular, güncellenen tarifenin ardından Ankara-İstanbul başta olmak üzere Eskişehir, Konya ve Sivas güzergAhlarındaki yeni bilet ücretlerini araştırmaya başladı. Peki, Yüksek Hızlı Tren biletleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2026 Zamlı Ankara-İstanbul YHT hızlı tren fiyatları...
YHT BİLETLERİNE ZAM!
Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatları, yapılan son zamla birlikte yeniden gündeme geldi. TCDD Taşımacılık tarafından uygulanan yeni tarifeyle birlikte YHT bilet ücretlerinde yüzde 6,45 oranında artış yapıldı.
ZAMLI YHT BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?
YHT bilet ücretleri yüzde 6,45 oranında artırıldı. YHT fiyatlarına uygulanan zammın ardından Ankara-İstanbul güzergahında daha önce 930 TL olan tek yön standart bilet fiyatı 990 TL'ye çıktı.
Yeni tarife yalnızca Ankara-İstanbul hattıyla sınırlı kalmadı. Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-Sivas ve farklı şehirler arasındaki YHT seferlerinde de bilet ücretleri yeniden belirlendi.
ANKARA-İSTANBUL YHT BİLETİ NE KADAR OLDU?
Zamla birlikte Ankara-İstanbul arasındaki tek yön ekonomi sınıfı bilet ücreti 930 TL'den 990 TL'ye yükseldi. Böylece söz konusu güzergahta bilet fiyatı 1.000 TL sınırına yaklaşmış oldu.
YENİ YHT BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Yüzde 6,45 oranındaki zam sonrasında bazı ana YHT güzergahlarında uygulanan tek yön ekonomi sınıfı bilet fiyatları şöyle:
Ankara-İstanbul: 990 TL
Ankara-Eskişehir: 511 TL
Ankara-Konya: 458 TL
Ankara-Sivas: 1.001 TL
Eskişehir-İstanbul: 639 TL
Eskişehir-Sakarya: 601 TL
Eskişehir-Konya: 708 TL
Eskişehir-Sivas: 1.597 TL
Konya-İstanbul: 1.442 TL
YHT ZAMLI TARİFE NE ZAMAN UYGULANACAK?
Güncellenen YHT bilet tarifesi satış sistemlerine yansıtıldı. Yolcular, seyahat planlarına göre yeni fiyatlar üzerinden bilet işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ocak ayındaki düzenlemenin ardından gerçekleştirilen ikinci zammın yıl sonuna kadar geçerli olması bekleniyor.