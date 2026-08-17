YHT bilet fiyatlarına zam mı geldi? 2026 Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte zamlı YHT bilet fiyatları

Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine yeni dönemde uygulanacak fiyat listesi belli oldu. TCDD Taşımacılık tarafından yapılan düzenlemeyle birlikte tren bileti fiyatları yüzde 6,45 oranında artış gösterdi. Ocak ayından sonra yıl içinde yapılan ikinci zammın ardından YHT bilet fiyatları güncellendi. YHT ile seyahat edecek yolcular, güncellenen tarifenin ardından Ankara-İstanbul başta olmak üzere Eskişehir, Konya ve Sivas güzergAhlarındaki yeni bilet ücretlerini araştırmaya başladı. Peki, Yüksek Hızlı Tren biletleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2026 Zamlı Ankara-İstanbul YHT hızlı tren fiyatları...