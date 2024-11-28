Yiğit Kirazcı: Nefes nefese kaldım
Oyuncu Yiğit Kirazcı, Bebek'te telefon görüşmesi yaparken görüntülendi. Gazetecileri görünce; "Acelem var biraz. Nefes nefese kaldım, kusura bakmayın" diyerek izin istedi
Giriş: 28.11.2024 - 08:13 Güncelleme: 28.11.2024 - 08:13
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yiğit Kirazcı, Bebek'te objektiflere yansıdı. Telefon görüşmesi gerçekleştiren oyuncu, basın mensuplarını görünce kapattı.
"KUSURA BAKMAYIN"
Yiğit Kirazcı; "Acelem var biraz, yoğun bir şekilde çalışıyorum. Nefes nefese kaldım, kusura bakmayın. Aracıma gidiyorum" ifadelerini kullanıp gazetecilerden izin istedikten sonra hızlı adımlarla otomobiline doğru gitti.
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