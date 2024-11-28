Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Yiğit Kirazcı: Nefes nefese kaldım - Magazin haberleri

        Yiğit Kirazcı: Nefes nefese kaldım

        Oyuncu Yiğit Kirazcı, Bebek'te telefon görüşmesi yaparken görüntülendi. Gazetecileri görünce; "Acelem var biraz. Nefes nefese kaldım, kusura bakmayın" diyerek izin istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 08:13 Güncelleme: 28.11.2024 - 08:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Nefes nefese kaldım"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yiğit Kirazcı, Bebek'te objektiflere yansıdı. Telefon görüşmesi gerçekleştiren oyuncu, basın mensuplarını görünce kapattı.

        "KUSURA BAKMAYIN"

        Yiğit Kirazcı; "Acelem var biraz, yoğun bir şekilde çalışıyorum. Nefes nefese kaldım, kusura bakmayın. Aracıma gidiyorum" ifadelerini kullanıp gazetecilerden izin istedikten sonra hızlı adımlarla otomobiline doğru gitti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yiğit Kirazcı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Lübnan'daki ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Lübnan'daki ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Buzlanma ve don uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normalinin altında
        Buzlanma ve don uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normalinin altında
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        Okan Buruk'tan Ziyech açıklaması!
        Okan Buruk'tan Ziyech açıklaması!
        Kamyona arkadan çarptı: 3 ölü; kaza kamerada
        Kamyona arkadan çarptı: 3 ölü; kaza kamerada
        "Gülerek karşılamamız gerekiyor"
        "Gülerek karşılamamız gerekiyor"
        Arkadaşı tarafından kazara vurulmuştu! Kurtarılamadı
        Arkadaşı tarafından kazara vurulmuştu! Kurtarılamadı
        Avukatına âşık oldu
        Avukatına âşık oldu
        ABD, İsrail'e 680 milyon dolarlık silah satacak
        ABD, İsrail'e 680 milyon dolarlık silah satacak
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler
        Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        Florya arazisinde son durum ne?
        Florya arazisinde son durum ne?
        Havayollarında umut var
        Havayollarında umut var