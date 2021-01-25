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Yiğit Poyraz kimdir? Survivor Poyraz kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Poyraz biyografisi

Survivor Poyraz kimdir? Tabi Survivor 2021 Gönüllüler takımı yarışmacısı Yiğit Pozraz'dan bahsediyoruz. Diğer yarışmacılar gibi Poyraz da en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, gerçek adıyla Yiğit Pozyaz kimdir? Survivor Poyraz kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Poyraz hakkında tüm merak edilenler...

Yiğit Poyraz kimdir? Survivor Poyraz kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Poyraz biyografisi

Yiğit Poyrazkimdir? Survivor'da kendisine soyadıyla hitap edilmesini tercih eden Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli? Survivor 2021 yarışmacıları arasında Poyraz en çok merak edilip araştırılan isimler arasında yer alıyor. Merak edenler için Survivor 2021'in sevilen yarışmacısı Poyraz ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, Survivor Poyrazile ilgili tüm merak edilenler...

SURVIVOR YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Poyraz soyadı olup asıl ismi Yiğit'tir.

Aslen Sakaryalı olup büyük 99 depremi sonrası Muğla'ya taşınmışlardır. Bodrum’da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni’de exchange programı ile eğitim gördü.

8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

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