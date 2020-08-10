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Türkiye’de bulunan 200’ün üzerinde üniversiteden her yıl 900 binden fazla öğrenci mezun oluyor. Mezunlar için öğrencilik hayatı sonrasında iş hayatı maratonu başlıyor.

Çoğu, mezuniyetin hemen akabinde aktif iş arayışına başlayan bu gençler arasında akademisyen olmak isteyenler gibi kendi fikri olup girişimci olmak isteyenler de var. Ancak iş fikri olup bunu nasıl hayata geçireceğini bilemeyen gençlerin sayısı da oldukça fazla. Türkiye’de belli başlı kurumların desteği ile kurulan kuluçka merkezleri ise girişimin gelişiminde gençlere yardımcı oluyor.

Bu kapsamda, ticarileşme potansiyeli yüksek ve yenilikçi fikre sahip tüm girişimcilere yönelik attığı adımları açıklayan Yıldız Teknopark Kuluçka Merkezi, mezuniyetlerinden hemen sonra şirketleşen pek çok girişimcinin ilk durağı olduğunu bildirdi.

Amaçlarının bu örnekleri daha da artırmak olduğunu söyleyen Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, “Girişimci olmak isteyen gençleri fikirlerini hayata geçirmeleri için Yıldız Kuluçka’ya davet ediyoruz" diye konuştu.

Yıldız Teknopark Kuluçka Merkezi’nde şu an 140’a yakın şirket faaliyetlerine devam ediyor. Faaliyette olan kuluçka şirketlerinin yüzde 25’inin okul mezuniyetinden hemen sonra Yıldız Kuluçka’da şirketleşerek Ar-Ge faaliyetlerine başladığını söyleyen Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof.Dr. Mesut Güner, "Ar-Ge içeren iş fikirleri Yıldız Kuluçka’nın önceliği ve olmazsa olmazıdır" dedi.

Yıldız Kuluçka Merkezi’ne başvuru yapan girişimcilerin ön kuluçka ve kuluçka olmak üzere iki farklı süreçte değerlendirildiğinin altını çizen Prof. Dr. Güner, şirketleşmeye hazır olmayan girişimcilerin ön kuluçka sürecine, şirketleşmeye hazır olan girişimcilerin ise kuluçka sürecine tutulduğunu aktardı.

Yıldız Teknopark’ta sadece akademik girişimcilere özel akademik kuluçka programının da yer aldığının üzerinde duran Güner, "Girişimcilere kapsamlı destekler sunuyoruz. Yıldız Kuluçka’da bulunan girişimcilerimize hem ön kuluçka hem de kuluçka programında bulunma imkanı tanıyoruz. Bu programlarda girişimcilere fikrin oluşumundan fon bulunmasına, projenin yazımı, yönetimi ve yürütülmesinden paydaşların bir araya getirilmesine kadar fikri, sinai hakların yönetimi, bunların ekonomik katkıya dönüşmesi, ticarileştirilmesi konularında destekler sunuyoruz. Ücretsiz ofis, mentörlük, eğitim, ulusal ve uluslararası fonlara yönlendirme, yatırımcı görüşmeleri sağlama, prototip atölyesi kullanımı gibi destekler sunarak şirketlerini büyütmelerine yardımcı oluyoruz. Hedefimiz firmaların hızlı şekilde büyümesi. Büyük holdinglerin teknolojinin hızına yetişmesi ve her konuda Ar-Ge yapması mümkün değil. Start up firmalarının hızlı şekilde büyüyerek bu büyük firmalarla ortak çalışmalar yapması ile teknoloji çok daha hızlı hayata geçebiliyor" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, diğer kuluçka merkezlerinde ağırlıklı olarak kullanılan açık ofis yerine, Yıldız Kuluçka Merkezi’nde bulunan şirketlere 1 yıl ücretsiz kapalı ofis olanağı da sunuluyor.