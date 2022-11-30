Yıldız Tilbe "Kapatacağım" demişti ama kapatmadı

Şarkıcı Yıldız Tilbe de Twitter'daki bu hızlı değişime tepki göstermişti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatındaki kesitleri takipçileriyle paylaşan Tilbe, geçtiğimiz haftalarda hesabını sileceğini duyurmuştu. 56 yaşındaki şarkıcı, yaptığı açıklamada "Instagram'a geçeceğim, Twitter'ı kapatacağım. Twitter artık bir kişininmiş, içerik çok ahlaksızca belirleniyor. Twitter'a benim için girenlerin maruz kalmalarını istemiyorum, gündemdeki birçok başlık çok çağ dışı. Utanç verici, herkes aynı şeyden utanmıyor, bazıları hiçbir şeyden..." ifadelerine yer verip hesabını kapatacağını açıklamıştı.