En ilham verici hafta 0:00 / 0:00

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EMEA bölgesinin en büyük marka ve iş dünyası festivali Brand Week Istanbul, 9'uncu yılında Türkiye'nin ve dünyanın yaratıcı liderlerini hem sahnede hem de dijitalde katılımcılarla buluşturuyor. Habertürk, Bloomberg HT ve SHOW TV'nin ana medya sponsorluğunda gerçekleşecek yılın en ilham verici haftası Brand Week Istanbul, bu yıl '21. Yüzyılda İnsan Olmak' temasıyla sizlerle buluşacak.

Orta sınıfların gerilemesinden, Türkiye gündemine; cinsiyet eşitsizliğinden, toplum sağlığı ve değerler krizine kadar yaratıcı endüstrilerin, iletişim dünyasının ve teknolojiye öncülük edenlerin odağındaki meseleler ele alınacak. Bugünün girişimcileri, ekonomiye yön verenler, zihni sinir tasarımcılar ve yaratıcı dünyanın tüm bileşenleri Brand Week Istanbul'daki bu çok katmanlı iç görülerle yarının dünyasına adım atacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAZANÇLI BİR EKONOMİ MÜMKÜN

Ekonomide, toplumda, sanatta ve teknolojide yeni çağın yeni paradigmaları, 'Sürdürülebilir ve Kazançlı Bir Ekonomi Mümkün' çerçevesinde ele alınacak. Bu bağlamda 'Bloomberg HT ile Orta Sınıfların Gerileyişi' üzerine bir oturum da olacak. Bu oturumda, 'Tüketim olanaklarını ekonomik olarak yitiren orta sınıfın gerileyişi, ne tür kimliksel / ekonomik sorunlara yol açacak?' sorusunu Bloomberg HT Program Sunucusu Güzem Yılmaz soracak, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen cevaplayacak.

Büyüme odaklı bir ekonominin sürdürülebilirlik ilkelerine yer veremeyeceği varsayılır. Halbuki, bazı davranış değişiklikleriyle hem hedeflenen büyümeye ulaşmak hem de sürdürülebilirlik kültürünü inşa ederek kazanımlar elde etmek mümkün. Brand Week Istanbul konuşmacılarından Ekonomist Prof. Madhavi Venkatesan oturumunda, bireylerin, şirketlerin ve ülkelerin, etik ve kârlılık noktasında buluşacağı doğru formülü tüm detaylarıyla ele alacak.

"Toprağa basarken maalesef anlamlı değil, celâlli basıyoruz" diyerek dağları, ormanları ve ırmakları yıkıma karşı korumaya çalışan yörük Pervin Çoban Savran; "atığı kaynağında çözmemiz gerekiyorsa, gıda israfı için de sorunun kaynağına inmemiz gerekiyor" diyen Ebru Baybara Demir ve "iyi yaşam sadece sağlıklı beslenmek değil, hayatı tüm yönleriyle 360 derece ele alan bir bedensel ve ruhsal iyilik halidir" görüşünü savunan Dilara Koçak doğanın, yaşamın ve insanlığın tahribatına karşı ne yapabiliriz sorusunun yanıtını Brand Week Istanbul’da verecek.

ZAMAN ALGISI DEĞİŞİRKEN İNSANI ANLAMAK

21. yüzyılın gizli saati pandemiyle birlikte yepyeni bir tonda tıklamaya başladı. İnsanlığın teknolojide, sanatta, tasarımda ve iletişimde yıllardır değişmeden süregelmiş eğilimleri yeniden biçimlendi. 21. yüzyılda insanı anlamak bilgiye ulaşmakla, kültürler arasındaki ilişkiyi kavramakla mümkün. Brand Week Istanbul 2021''in onur konuğu Zülfü Livaneli için anlamak ve anlatmak iç içe geçmiş iki uğraş. Zülfü Livaneli, 'Kültür Köprüleri' başlıklı konuşmasıyla Brand Week Istanbul sahnesinde katılımcılarla buluşacak.

Anlam ve amaç bireyin repertuvarında hiç olmadığı kadar güçlü. Yorgun, eleştirel, zihin sağlığımız için endişeli ve yeni başlangıçlar konusunda meraklıyız. İşte tam bu noktada 'Yaratıcı bir hayat nasıl yaşanır?' sorusu beliriyor. Yale Üniversitesi'nin en uzun soluklu seminerlerinden birini veren tarihçi Prof. Craig M. Wright, bu soruyla Brand Week Istanbul katılımcılarını dehalar dünyasında bir gezintiye çıkaracak.

BİLGİYE ERİŞİM, YARATICILIK VE YAPAY ZEKÂ

Brand Week Istanbul konuşmacılarından Prof. Renata Salecl için dijital dünyada bilgiye erişimin bilinmez algoritmalar tarafından sunuluyor olması bir olumsuzluk örneği. Buna karşı toplumsal birliktelik ve yeni bir kamusallık öneren Prof. Renata Salecl, 'Yeni Bir Kamusallık: Yapım Aşamasında' isimli konuşmasıyla Brand Week Istanbul sahnesinde olacak. Wikipedia, internetin erken dönem vaatlerinden demokratik dijital kamusal alan imkânına kadar pek çok alanda geçer not alan bir girişim. Ayrıntıları, kurucu ortağı Jimmy Wales, Brand Week Istanbul katılımcılarına sunacak.

DİJİTAL GELECEĞİN TARİHİ, SİBORGLAR VE ARZUNUN ANATOMİSİ

Avukat ve dijital haklar aktivisti LizzieO'Shea, dijital geleceğimize, özellikle genç kuşaklara kamusal olarak paylaşılan bir kimlik ve davası olan bir teknoloji sunabilmek adına şimdiki zamana saklanmış geçmişin izini sürmek ve geleceğin ortak tarihini yazmak için geliştirdiği projenin detaylarını Brand Week Istanbul'da açıklayacak.

İnsan, akıllı makineleri arzuladığı kadar kendi arzusunun kaynağına kafa yoruyor mu? Luke Burgis, arzunun psikolojik olduğu düşünülen doğasına meydan okuyor. Elon Musk ve Steve Jobs gibi figürlerin 'farklılığa övgü' söylemlerinin işe yönelik nasıl bir dönüşüm yarattığına kadar birçok konu başlığını Brand Week Istanbul'da masaya yatıracak.

İLETİŞİMİ BAŞTAN TANIMLAMAK

Jose Miguel Sokoloff yeni gündemlerle yeniden Brand Week Istanbul'da... Sokoloff için etkili yaratıcılığın temel kuralı; içinde bulunulan koşulun çerçevesini belirleyen limitlere karşı farkındalık geliştirmek.

Brand Week Istanbul konuşmacılarından Raja Rajamannar'a göre pazarlamaya dair bilinenleri topyekûn bir kenara koymanın aksine, ona dair tüm tecrübe ve bilgimizi bir araya getirerek, günün hızla değişen dijital parametreleriyle pazarlamayı yeniden tanımlamak gerek.

Reklamları da içine alan popüler kültür yapıtlarında ev içi emeğin paylaşıldığını, yönetim katında daha fazla kadın perspektifinin temsil edildiğini görebiliyoruz. Pretty Little Head kurucuları Jane Cunninghamve Philippa Roberts’a göre yanıt olumsuz. Jane Cunningham ve Philippa Roberts, kasım ayının ikinci haftasında yıllardır süregelen pazarlama iletişiminde kadın bakış açısına dair araştırmalarını Brand Week Istanbul’da açıklayacak.

VAKA ANALİZLERİ, STRATEJİLER… VE ÇOK DAHA FAZLASI İÇİN

Brand Week Istanbul bu yıl hem Zorlu PSM’de sahneden hem de online olarak izleyicisi ile buluşacak. Hibrit gerçekleşecek yılın en ilham verici haftasında Brand Week Istanbul izleyicileri, Inspiration Hall, Brands&Trends ve World Stage gibi farklı salonlarda konuşmacıları dinleme ve onlarla iletişim kurma fırsatı yakalayacak.

'Güncel insanı' yorumlayacak olan sanatçılar, aktivistler, bilim insanları, fütüristler, teknolojiye yön verenler ve iş dünyasında fark yaratanlar Inspiration salonunda; derinlikli analizleri, yeni iş modellerini ve sektör özelinde güncel öğretileri inceleyecek iş dünyasının ve akademinin uzman isimleri Brand&Trends’te, globale yön veren ve uluslararası bir katılımcı kitlesini hedefleyen tüm başlıklar ise World Stage'te yer alacak.