Hazine Ve Maliye Bakanlığı haziran ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre merkezi yönetim bütçesi haziran ayında 12.1 milyar lira açık verdi. Yılın ilk altı ayında toplam açık 78.6 milyar liraya ulaştı.

Ocak-Haziran bütçe dengesi:

(Bin TL) 2018 Occak-Haziran 2019 Ocak-Haziran Harcamalar 399.691.211 481.566.919 1-Faiz Hariç Harcama 365.883.817 430.823.045 Personel Giderleri 98.568.836 125.835.775 Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi 16.388.720 21.674.983 Mal ve Hizmet Alımları 30.712.866 31.914.003 Cari Transferler 164.689.323 199.269.233 Sermaye Giderleri 35.599.367 30.964.300 Sermaye Transferleri 8.066.991 7.329.038 Borç Verme 11.857.714 13.835.713 2-Faiz Harcamaları 33.807.394 50.743.874 Gelirler 353.600.690 402.983.963 1-Genel Bütçe Gelirleri 339.522.072 389.630.323 Vergi Gelirleri 294.820.476 307.742.782 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 19.346.897 45.512.770 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.087.276 6.099.530 Faizler, Paylar ve Cezalar 19.818.411 26.700.648 Sermaye Gelirleri 4.145.857 2.880.844 Alacaklardan Tahsilat 303.155 693.749 2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri 10.887.662 9.234.858 3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri 3.190.956 4.118.782 Bütçe Dengesi -46.090.521 -78.582.956 Faiz Dışı Denge -12.283.127 -27.839.082

Haziran ayı bütçe dengesi:

(Bin TL) 2018 Haziran 2019 Haziran Harcamalar 77.162.117 67.533.941 1-Faiz Hariç Harcama 74.772.125 63.173.590 Personel Giderleri 16.620.936 19.790.541 Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi 2.761.018 3.255.961 Mal ve Hizmet Alımları 5.089.545 5.367.605 Cari Transferler 39.988.573 29.569.894 Sermaye Giderleri 5.467.927 3.274.863 Sermaye Transferleri 1.030.814 354.061 Borç Verme 3.813.312 1.560.665 2-Faiz Harcamaları 2.389.992 4.360.351 Gelirler 51.538.183 55.480.705 1-Genel Bütçe Gelirleri 49.721.265 53.666.488 Vergi Gelirleri 42.749.559 44.876.671 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.377.148 1.618.671 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 114.610 194.192 Faizler, Paylar ve Cezalar 3.093.078 5.560.020 Sermaye Gelirleri 1.263.979 1.355.971 Alacaklardan Tahsilat 122.891 60.963 2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri 1.457.001 1.157.763 3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri 359.917 656.454 Bütçe Dengesi -25.623.934 -12.053.236 Faiz Dışı Denge -23.233.942 -7.692.885

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