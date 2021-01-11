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Yılın ilk haftasında barajlara gelen su miktarı belli oldu

Türkiye’yi etkisi altına alan kuraklık nedeniyle merakla beklenen yeni yıla ilişkin su miktarıyla ilgili geleceğe yönelik ipuçları da taşıyan önemli bir veri ortaya çıktı. Yılın ilk haftasında barajlara gelen su miktarı belli oldu. Keban başta olmak üzere “ana havza” olarak adlandırılan Adıgüzel, Alkumru, Hasan Uğurlu, Hirfanlı, Karacaören gibi barajlara, 2020 yılının ilk haftasında yaklaşık 944 milyon metreküp su geldi. Bu yıl, aynı süre içinde gelen su miktarı yarıya yakın düştü ve 437 milyon metreküpte kaldı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün ve sektörün önde gelen uzmanlarının, şubat ve mart aylarından beklentisi yüksek…

Yılın ilk haftasında barajlara gelen su miktarı belli oldu
İşte merakla beklenen yeni yılın ilk su verileri
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Türkiye’nin “ana havza” barajlarına, 2019 yılında 80-85 milyar metreküp aralığında su geldi. Geçen yıl etkili olan kuraklık nedeniyle su miktarı belirgin biçimde azaldı. Söz konusu barajlara 60 milyar metreküp su geldi; 20 milyar metreküp üzerinde bir kayıpla yıl kapatıldı.

Bu nedenle 2021 yılı merakla bekleniyordu. 2021 yılı ilk haftasının su verileri ortaya çıktı. Uzmanlar, bu verileri, geleceğe yönelik (özellikle şubat ve mart ayları için) tahmin ve beklentiler açısından “öncü” olarak değerlendiriyor.

Başta Keban olmak üzere “ana havza” olarak barajlara, 2020 yılının ilk haftasında yaklaşık 944 milyon metreküp su gelmişti. Bu yıl, aynı süre içinde gelen su miktarı yüzde 46 düzeyinde azaldı ve 437 milyon metreküpte kaldı.

Peki, uzmanlar bu konuda görüşü ne? Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, izleyen aylarda önceki yıllara yakın bir su gelebileceğini düşünüyor.

Sektörün önde gelen uzmanları da bunun yüksek bir olasılık olduğuna işaret ederek, “Ancak her durumda 2020 yılının altında bir su söz konusu gibi görünüyor” görüşünü dile getirdi.

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