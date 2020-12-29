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HaberlerSigortaBireysel Emeklilik
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Yılın ilk piyangosu BES yatırımcısına

Asgari ücretin enflasyonun 7 puan üstünde (yüzde 21,56) artması Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yatırımcılarına da adeta piyango oldu. BES'te devlet katkısı en fazla brüt asgari ücretin yüzde 25'i kadar olabiliyor. Yeni yılda BES yatırımcıları Gönüllü BES'te 42 bin 924 lira ve Otomatik BES'te de aynı miktar kadar birikim yaparsa toplam 85 bin 848 liralık tasarruf karşılığında yılda 21 bin 17 lira devlet teşviği alabilecek. Oysa geçen yıl her iki sistemde tavandan birikim yapan vatandaşa devlet ayda 1.470 lira ve yıl boyunca da 17 bin 658 lira devlet katkısı veriyordu. BES yatırımcıları bu yıl tam 3 bin 804 lira daha fazla devlet katkısı alacak. Rahim Ak'ın haberi

Yılın ilk piyangosu BES yatırımcısına

Bireysel Emeklilik sistemi (BES) yatırımcıları yeni yıla sürpriz bir piyango kazanarak giriyor. Asgari ücretin enflasyonun 7 puan üstünde yüzde 21,56 gibi yüksek düzeyde artması Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yatırımcılarına yaradı. Çünkü devlet tasarrufları artırmak için bir para biriktirme sistemi olarak hayata geçirdiği BES’te her 100 lira biriktiren vatandaşına 25 lira teşvik veriyor. Ancak bunun bir üst sınırı var. Üst sınır da asgari ücrete bağlı. Bir yılda en fazla brüt asgari ücretin yüzde 25’i kadar teşvik veriliyor. İşte asgari ücretin artması bu teşviğin üst sınırını da yüzde 21,56 artırdı.

BES yatırımcısı 2021'de 3.804 lira daha fazla devlet teşviki alacak
(Türk Lirası)20202021Fark
Net asgari ücret2.3242.825501
Brüt asgari ücret2.9433.577634
BES aylık devlet katkısı735894159
BES yıllık devlet katkısı8.82910.7311.902
Gönüllü+Otomatik BES devlet katkısı17.65821.4623.804

2020'de net 2.324 lira olan ve bu yıl ise 2 bin 825 liraya yükselen asgari ücret brüt olarak içinde bulunduğumuz 2020'de 2 bin 943 lirayken önümüzdeki yıl yani 2021'de 3 bin 577 lira olarak belirlendi. Yıllık brüt asgari ücret de böylece 35 bin 316 liradan 42 bin 924 liraya ulaştı. İşte devlet katkısı bu tutarlar üzerinden yüzde 25 ile sınırlandığı için bu yıl 8 bin 829 lira (ayda 735 lira) olan tavan 2021'de 10 bin 731 liraya (ayda 894 lira) tırmanmış olacak. Eğer sadece Gönüllü BES’teyseniz devlet 2021’da biriktirdiğiniz 42 bin 924 liraya karşı size 10 bin 731 lira verecek. Tabii ki bu parayı hemen vermiyor, haketmeniz için 10 yıl ve 56 yaşını doldurma şartları var.

HEM GÖNÜLLÜ HEM OTOMATİK'TE BİRİKTİRENLER YAŞADI

Gönüllü BES’in yanı sıra bir de 2017'de başlayan ve 45 yaşından küçük çalışanların otomatik olarak kaydedildiği (daha sonra çıkmak serbest) Otamatik Katılım'a da ayrıca teşvik veriliyor. Yani yıllık 10 bin 731 lira gönüllü BES için teşvik alırken aynı tutarda teşvik eğer otomatik BES'te de bulunuyorsanız sizin olacak. Yani gönüllü BES’ten teşvik alsanız bile ayrıca bu sistemde kalırsanız ek olarak yatırdığınız her 100 liranın yüzde 25’i teşvik olarak yine sizin hesabınıza geçiyor. Böylece 2021’de otomatik BES’te de 42 bin 924 lira biriktiren bir kişi yine 10 bin bin 731 lira devlet teşviği almış olacak. Yani toplamda hem gönüllü BES hem Otomatik BES avantajlarını sonuna kadar kullanan vatandaş 2020'de toplamda 70 bin 632 lira biriktirip devletten 8 bin 829 lira alırken 2021’de 85 bin 708 lira biriktirip 21 bin 462 liralık devlet desteğini cebine koyacak. BES yatırımcıları 2012'de tam 3 bin 804 lira daha fazla devlet katkısı alacak.

AYRICA FONLARDA DEĞERLENECEK

Yıllık 85 bin 848 lirayı 12 aya bölüp her ay ödeyebileceğiz gibi bu tutarı örneğin ocak ayında yatırabilirsiniz. Böylece hem yatırdığınız miktar 12 ay boyunca BES fonlarında değerlenecek hem de devlet katkısı sizin adınıza yatacağı için 21 bin 462 lira da yıl boyu yatırımlara yönlendirilip daha da artması sağlanacak.

Devletin hedefi uzun vadeli tasarruf olduğu için sistemde 10 yıl ve 56 yaşına kadar kalanlar bu paranın tümünü hak ediyor. O tarihe kadar da devlet katkısı sizin kendi birikiminiz ile birlikte yatırım araçlarında değerleniyor. Yani emekli olduğunuzda bu paranın değerlenmiş halini alıyorsunuz. İlk 3 yılın sonunda çıkanlar devlet katkısının yüzde 15’ini 6 yılını dolduranlar yüzde 35’ini 10 yılını doldurup 56 yaşını doldurmayanlar devlet katkısının yüzde 60’ını almaya hak kazanıyor.

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