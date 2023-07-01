2023’ün ilk 6 ayının gişe tablosu bu açıdan bir hayli önem arz ediyordu.

Ne var ki 2023’ün ilk yarısı sinema sektörü için hiç de verimli geçmedi.

Elbette böyle olmasında 6 Şubat’ta yaşanan iki büyük deprem birinci etmendi. Yıkıma uğrayan 11 ilde sinema salonlarının uzun süre kapalı kalması ve diğer şehirlerde ise yaşanan moral bozukluğu, izleyicileri sinema salonlarından uzaklaştırdı.