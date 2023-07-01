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Yılın ilk yarısında 130 milyon liralık zarar

Sinema sektörü, yılın ilk yarısında yaklaşık 130 milyon TL zarar etti. 2022'ye oranla bilet ücretlerinin % 97 artmasına rağmen 2023'ün ilk 6 ayında yaşanan izleyici kaybı nedeniyle toplam hasılat, bir önceki yılın aynı dönemine oranla düştü. Bu durum da toparlanma sürecindeki sinema sektörüne ağır hasar verdi

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  • Yılın ilk yarısında 130 milyon liralık zarar

    Aslına bakılacak olursa işler yoluna girmeye başlamıştı.
    Sinema sektörü, pandeminin etkisini üzerinden atmaya başlamış, izleyiciler yeniden sinemaya yönelmişti.
  • Yılın ilk yarısında 130 milyon liralık zarar

    Pandemiyle geçtiği için 2020 ve 2021'i etkisiz eleman olarak kenara ayırıp, 2019'un gişelerini kılavuz olarak alalım.

    2022'nin ilk 6 ayıyla 2019’un ilk 6 ayı arasında eksi 4.385.564
    (- % 16) biletlik fark bulunuyordu.

    2019
    • İlk 6 Ay... 27.178.877
    • Tüm Yıl... 59.556.020
  • Yılın ilk yarısında 130 milyon liralık zarar

    Dijital platformların yaygınlaşması ve 2019’a oranla 2022’de bilet ücretlerinin    % 126 artmasına rağmen izleyici sayısının % 16 azalması kabul edilebilir ölçüdeydi.

    Yapımcılar, geleceğe umutla bakmaya başlamış, sinemanın eski günlerine dönmesi adına tünelin sonundaki ışık görünmüştü.

    2022
    • İlk 6 Ay... 22.793.313
    • Tüm Yıl... 36.198.982
  • Yılın ilk yarısında 130 milyon liralık zarar

    2023’ün ilk 6 ayının gişe tablosu bu açıdan bir hayli önem arz ediyordu.
    Ne var ki 2023’ün ilk yarısı sinema sektörü için hiç de verimli geçmedi.

    Elbette böyle olmasında 6 Şubat’ta yaşanan iki büyük deprem birinci etmendi. Yıkıma uğrayan 11 ilde sinema salonlarının uzun süre kapalı kalması ve diğer şehirlerde ise yaşanan moral bozukluğu, izleyicileri sinema salonlarından uzaklaştırdı.
  • Yılın ilk yarısında 130 milyon liralık zarar

    İkinci etmen ise artan bilet ücretleri oldu.
    2023’te bilet ücretleri, 2022’ye oranla % 97 arttı.

    Bu nedenlerden dolayı sinema sektörü; 2023’ün ilk yarısını, 2022’nin ilk yarısına oranla % 30'luk kayıpla kapattı.
  • Yılın ilk yarısında 130 milyon liralık zarar

    2023’ün ilk yarısında 2022’nin ilk yarısına oranla 54 film daha az gösterime girdi.

    2023'ün ilk yarısında toplam hasılat ise yaklaşık 1 milyar 170 milyon TL olarak gerçekleşti.

    Bilet ücretleri % 97 artarken toplam hasılat, % 76 arttı. Bunun sonucunda da hasılat bazında bir önceki yılın ilk 6 ayına oranla % 21’lik (Yaklaşık 130 milyon TL) zarar olduğu görülüyor.

     
  • Yılın ilk yarısında 130 milyon liralık zarar

    2023’ün ilk 6 ayındaki gişe gelişmeleri şöyle;

    • En çok izlenen film, Türk yapımı ‘Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa’…
  • Yılın ilk yarısında 130 milyon liralık zarar

    • 257 filmden sadece 60’ı Türk yapımı olarak izleyicilerle buluştu.
    Toplam biletin 9.473.304’ü (% 59.72) yabancı filmler, 6.390.854’ü (% 40.28) ise Türk yapımları için kesildi.
  • Yılın ilk yarısında 130 milyon liralık zarar

    • En çok izlenen ilk 5 film arasında 2 Türk, 3 yabancı yapım yer alıyor.

    - Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa… 2.852.482
    - Hızlı ve Öfkeli 10… 1.484.597
    - Avatar: Suyun Yolu… 1.357.113 (2022'deki gişesiyle birlikte toplam; 2.672.123)
    - Kutsal Damacana 4… 1.147.111
    - John Wick 4… 1.043.233
  • Yılın ilk yarısında 130 milyon liralık zarar

    En az izlenen yabancı film; 43 kişiyle ‘Teftiş’, en az izlenen Türk filmi ise 73 kişiyle ‘Kızım’ oldu.

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