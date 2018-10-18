Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu olay oldu

18.10.2018 - 12:23 | Güncelleme:

Sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında yer alan Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu olay oldu. Bornozlu fotoğraf modasına uyan Morgül'ün paylaşımı binlerce beğeni aldı

  • 1 Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu olay oldu! Yılmaz Morgül kimdir? - Magazin haberleri
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    Instagram'ı sık kullanan ve modayı takip ettiğini dile getiren Yılmaz Morgül, sosyal medya akımlarını da kaçırmıyor. 

  • 2 Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu olay oldu! Yılmaz Morgül kimdir? - Magazin haberleri
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    O DA AKIMA UYDU

    Sosyal medyada yeni moda olan bornozlu fotoğraf akımına uyan Morgül, pozlarını kendi hesabından paylaştı. 

  • 3 Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu olay oldu! Yılmaz Morgül kimdir? - Magazin haberleri
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    Morgül, paylaştığı fotoğrafın altına, şu notu düştü:

  • 4 Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu olay oldu! Yılmaz Morgül kimdir? - Magazin haberleri
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    "LAKABIM; TEMİZLİK AŞIĞI"

    "SPA Morgül. Ailemin bana seslendiği lakabım; temizlik aşığı. Sağlıklı olmak temiz olmaktan geçer. Ruhum tertemiz olduğu için hijyene çok önem veriyorum.

  • 5 Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu olay oldu! Yılmaz Morgül kimdir? - Magazin haberleri
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    Kaldığım otellerden bile ayrılmadan önce banyoyu düzenli bırakıyorum. Sanat dünyasında da arkadaşlarım 'SPA Morgül' diye takılırlar. TV stüdyolarının yerlerini süpürür, silerim, dekorları düzenlerim. SPALARIN SPA'SI MORGÜL'ÜM"

  • 6 Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu olay oldu! Yılmaz Morgül kimdir? - Magazin haberleri
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    Ünlü sanatçının paylaşımını yoruma kapatması ise dikkatlerden kaçmadı. 

  • 7 Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu olay oldu! Yılmaz Morgül kimdir? - Magazin haberleri
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  • 8 Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu olay oldu! Yılmaz Morgül kimdir? - Magazin haberleri
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  • 9 Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu olay oldu! Yılmaz Morgül kimdir? - Magazin haberleri
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  • 10 Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu olay oldu! Yılmaz Morgül kimdir? - Magazin haberleri
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  • 11 Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu olay oldu! Yılmaz Morgül kimdir? - Magazin haberleri
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  • 12 Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu olay oldu! Yılmaz Morgül kimdir? - Magazin haberleri
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  • 13 Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu olay oldu! Yılmaz Morgül kimdir? - Magazin haberleri
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  • 14 Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu olay oldu! Yılmaz Morgül kimdir? - Magazin haberleri
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  • 15 Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu olay oldu! Yılmaz Morgül kimdir? - Magazin haberleri
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  • 16 Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu olay oldu! Yılmaz Morgül kimdir? - Magazin haberleri
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  • 17 Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu olay oldu! Yılmaz Morgül kimdir? - Magazin haberleri
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  • 18 Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu olay oldu! Yılmaz Morgül kimdir? - Magazin haberleri
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  • 19 Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu olay oldu! Yılmaz Morgül kimdir? - Magazin haberleri
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  • 20 Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu olay oldu! Yılmaz Morgül kimdir? - Magazin haberleri
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  • 21 Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu olay oldu! Yılmaz Morgül kimdir? - Magazin haberleri
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  • 22 Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu olay oldu! Yılmaz Morgül kimdir? - Magazin haberleri
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  • 23 Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu olay oldu! Yılmaz Morgül kimdir? - Magazin haberleri
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  • 24 Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu olay oldu! Yılmaz Morgül kimdir? - Magazin haberleri
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