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YKS ek tercih kılavuzu 2022: ÖSYM YKS ek tercih nasıl yapılır?

YKS ek tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla YKS ek tercih işlemleri başladı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar YKS ek tercih başvurularında bulunarak şanslarını bir kez daha deneyecekler. Yayımlanan ÖSYM kılavuzu ile 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve boş kontenjanları belli oldu. Peki, YKS ek tercih ücreti ne kadar ve nasıl yatırılacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

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  • YKS ek tercih kılavuzu 2022: ÖSYM YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti nasıl yatırılır, ne zaman ve nereye yatırılacak?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları başladı. 26 Ağustos tarihinde sona eren üniversite kayıtlarının ardından gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrilmişti. ÖSYM tarafından yayımlanan YKS ek tercih kılavuzu ile tercihlerin nasıl yapılacağı belli oldu. Peki, YKS ek tercih nasıl yapılır? YKS ek tercih ücreti ne kadar, nasıl ve nereye yatırılacak? İşte merak edilen detaylar haberimizde...
  • YKS ek tercih kılavuzu 2022: ÖSYM YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti nasıl yatırılır, ne zaman ve nereye yatırılacak?

    YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLADI! 

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS Ek tercihleri 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

    2022 YKS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • YKS ek tercih kılavuzu 2022: ÖSYM YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti nasıl yatırılır, ne zaman ve nereye yatırılacak?

    YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

    YKS ek tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. 

    2022 EK YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
  • YKS ek tercih kılavuzu 2022: ÖSYM YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti nasıl yatırılır, ne zaman ve nereye yatırılacak?

    2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ TAKVİMİ

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 YKS ek tercih tarihlerini duyurdu. İşte, YKS ek tercih takvimi...

    YKS ek yerleştirme tercihleri: 7 Eylül - 13 Eylül

    YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri: 14 Eylül

    YKs ek yerleştirme elektronik kayıtları: 25 Eylül - 28 Eylül

    YKS üniversitede ek yerleştirme kayıtları: 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
  • YKS ek tercih kılavuzu 2022: ÖSYM YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti nasıl yatırılır, ne zaman ve nereye yatırılacak?

    YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

    Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.  
  • YKS ek tercih kılavuzu 2022: ÖSYM YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti nasıl yatırılır, ne zaman ve nereye yatırılacak?

    Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Adayların yapacağı tercih sayısı en fazla 24 olacaktır.
  • YKS ek tercih kılavuzu 2022: ÖSYM YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti nasıl yatırılır, ne zaman ve nereye yatırılacak?

     2022 YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS Ek tercihleri YÖK tarafından duyuruldu. YKS ek tercihleri 7 ile 13 Eylül günleri arasında ÖSYM AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. 

    Adaylar, YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından gerçekleştirecekler.
  • YKS ek tercih kılavuzu 2022: ÖSYM YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti nasıl yatırılır, ne zaman ve nereye yatırılacak?

     EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

    2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınladı. 2022 ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre, ek yerleştirmelerin nasıl yapılacağan ilişkin detaylar paylaşıldı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
  • YKS ek tercih kılavuzu 2022: ÖSYM YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti nasıl yatırılır, ne zaman ve nereye yatırılacak?

    Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
  • YKS ek tercih kılavuzu 2022: ÖSYM YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti nasıl yatırılır, ne zaman ve nereye yatırılacak?

     KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

    Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

    YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

    Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.
  • YKS ek tercih kılavuzu 2022: ÖSYM YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti nasıl yatırılır, ne zaman ve nereye yatırılacak?

     YKS BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

    2022 YKS sınavına giren binlerce öğrenci için üniversite yolculuğu başladı. 15 Ağustos’ta açıklanan YKS tercih sonuçları için kayıt süreci ise 26 Ağustos’ta tamamlandı. İlk tercih sonrasında hiçbir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci başlayacak. Ek tercih hakkına sahip olacak adaylar ÖSYM tarafından yapılacak YKS 2. Ek tercih sürecine ilişkin kılavuzun erişime açılıp açılmadığını merak ediyor. YKS 2. Ek tercih tarihlerinin belli olmasının ardından kılavuzun da erişime açılması bekleniyor. Ek tercih kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte adaylar üniversite boş kontenjanları, taban puanları görüntüleyebilecek. ÖSYM resmi sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuzda lisans ve önlisans programlarının listesi yer alacak.

    YKS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

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