YKS ek tercih boş kontenjanları 0:00 / 0:00

YKS ek tercih kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte ek tercihlerde başlayacak. Ek tercih süreci öncesinde ise gözler YKS ek tercih taban puanları ve YKS ek tercih boş kontenjanları tablosuna çevrildi.

Hemen belirtelim ki ÖSYM tarafından 2022 YKS ek tercih boş kontenjan ve YKS ek tercih taban puanları kamuoyuyla paylaşıldı.

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YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NE ZAMAN BİTECEK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS Ek tercihleri 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

2022 YKS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ TAKVİMİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 YKS ek tercih tarihlerini duyurdu. İşte, YKS ek tercih takvimi...

YKS ek yerleştirme tercihleri: 7 Eylül - 13 Eylül

YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri: 14 Eylül

YKs ek yerleştirme elektronik kayıtları: 25 Eylül - 28 Eylül

YKS üniversitede ek yerleştirme kayıtları: 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Adayların yapacağı tercih sayısı en fazla 24 olacaktır.

2022 YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS Ek tercihleri YÖK tarafından duyuruldu. YKS ek tercihleri 7 ile 13 Eylül günleri arasında ÖSYM AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından gerçekleştirecekler.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınladı. 2022 ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre, ek yerleştirmelerin nasıl yapılacağan ilişkin detaylar paylaşıldı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.