2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları tamamlandı. ÖSYM takvimi doğrultusunda YKS başvuruları 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında alındı. Herhangi bir nedenle başvuru yapamayan adaylar ise YKS geç başvuru tarihi ve ücreti için araştırmalara başladı. ÖSYM kılavuzuna göre YKS geç başvuru ücreti, belirlenen tarihlerde %50 artırımlı olarak ödenecek. Peki, 2025 YKS geç başvuru ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar, kaç TL? AYT, TYT ve YDT oturumları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte detaylar…