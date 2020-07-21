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YKS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM'den açıklama geldi mi? 2020 YKS sonuç sorgulama ekranı

Üniversite sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM, YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını resmi bir açıklama ile duyurdu. Öğrenciler, YKS sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sitesinden öğrenecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS hakkında detaylar...

ÖSYM

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu milyonlarca üniversite hayali kuran öğrencilerin gündeminde. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler klavuz eşliğinde puanlarının yettiği üniversitelerin bölümlerine başvuru yapacaklar. İşe ÖSYM 2020 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin belirlediği akademik takvime göre sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

YKS 2020 SONUCUNU SORGULA

YKS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından YKS tercihlerinin henüz ne zaman yapılacağıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Konuyla ilgili açıklama gelir gelmez haber sayfamızda da olacaktır.

YKS SINAV SORU VE CEVAPLARI 2020

ÖSYM tarafından yayımlanan YKS soru ve cevap anahtarı ile adaylar başarılarını ve puanlarını tahmin edebilecekler. YKS (TYT, AYT, YDT) soru ve cevap anahtarlarını aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirisniz...

YKS SORU VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYIN

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