YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvuran 2 buçuk milyon öğrenci 30 Haziran ve 1 Temmuz'da üniversite hayaliyle ter dökmüştü. YKS bu yıl ilk defa uygulandı ve TYT, AYT VE YDT basamaklarından oluştu. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra üniversite adaylarını bu kez de tercih maratonu bekliyor. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin 2018 akademik takvimine göre YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

YKS TYT AYT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

ÖSYM'nin 2018 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2018 YKS sonuçları 31 Temmuz 208 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

YKS – Üniversite tercih kılavuza göre, adaylar tercihlerini 7-14 Ağustos'ta yapacak. Tercih bildirim işlemi tamamlandıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden değişiklik yapılabilecek.

Tercih işlemi tamamlandıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerinin kontrol edilmesi ve yazıcıdan tercih listesinin bir dökümünün alınması gerekiyor.

2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarını da göz önünde tutarak kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini internetten bireysel olarak yapacak.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezi yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacak.

Üniversite adaylarının bu yıl ilk defa girdikleri YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 30 Haziran Cumartesi ve 1 Temmuz Pazar günü olmak üzere iki oturumda gerçekleştirildi. YKS'nin ilk aşaması olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) YGS'nin; AYT (Alan Yeterlilik Testi) ise LYS'nin yerini aldı. YGS ve LYS'nin aksine AYT ve TYT peş peşe iki günde yapıldı. YSK soru kitapçıkları ve cevap anahtarı ise 1 Haziran Pazar akşamı ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayımlandı.

2018-YKS TYT ve AYT SORU VE CEVAPLARI

2018-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2018-YKS Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2018-YKS Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

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