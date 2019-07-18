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YKS sonuçları SON DAKİKA! ÖSYM YKS sonuçları 2019 sorgulama ekranı açıldı! İşte Üniversite sınav sonuçları

YKS sonuçları, üniversite sınavına giren milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi dün gece sürpriz bir şekilde YKS'nin TYT ve AYT puanlarını erişime açtı. İşte YKS sonuçları 2019 sorgulama ekranı haberimizde...

YKS sonuçları

YKS sonuçları öğrenci ve veliler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Milyonlarca öğrenci iyi bir üniversitede eğitim almak için Haziran'ın 15'i ve 16'sında TYT ve AYT olmak üzere iki oturumla YKS sınavına girdi. 18 Temmuz'da açıklanması beklenen sınav sonuçları 17 Temmuz'da açıklanınca öğrencilerin heyecanı bir kat daha yükseldi. YKS puanların hesaplanmasının ardından 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite için tercih araştırmaları da beraberinde geldi. Biz de haberimizde YKS sonuç sorgulama ekranını ve üniversite taban puanlarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ÖSYM YKS SONUÇLARI 2019 SORGULAMA

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda "12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran’da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor. Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfamızdan öğrenebilirler. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim." ifadelerine yer verdi. Adaylar, sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

ÖSYM'DEN SON DAKİKA YKS AÇIKLAMASI

15-16 Haziran 2019 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2019-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. 2019-YKS'ye ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Temel Soru Kitapçığındaki Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler -1 Testinin 33 numaralı sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ise 23-29 Temmuz tarihleri arasında tercih dönemi başlayacak.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2019

ÖSYM geçtiğimiz yılın taban ve tavan puanlarını yayınlamıştı. Aşağıdaki linklerden bu puanlara ulaşabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE PUANLARI ÖSYM 2019
Puan sorgulama işlemleri ise "YÖK Atlas" hizmetinde yer alıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversite tercihleri için birçok detaya ulaşabilirsiniz.

Puan sorgulama işlemleri ise "YÖK Atlas" hizmetinde yer alıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversite tercihleri için birçok detaya ulaşabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTO İMKANI

YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurumları'nın (YÖK) özellikle tercih sürecinde üniversite adaylarına doğru tercih yapmaları için destek olacak bir program olarak tasarlandı. YÖK Atlas, lisans tercih sihirbazında son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuluyor.

Ön lisans tercih sihirbazında ise son 2 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuyor. Net Sihirbazı, üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. YKS Net Sihirbazı ile bu sorular en güvenilir şekilde yanıt buluyor.

2018 ÖSYS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans - ön lisans programlarına yerleşenlerin YKS testlerinde yaptıkları Net Ortalamaları burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu oluşturulmuştur. Net Sihirbazı'nın en önemli özelliği gerçek verilere dayanmasıdır. Ortalama net değerleri doğrudan 2018'de lisans/önlisans programlarına yerleşenlerin YKS'deki net sayıları kullanılarak belirlenmiştir. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir.

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