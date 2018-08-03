Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) sınavıyla üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla 2018 yılında resmi burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına toplam bin 224 öğrenci gönderilecek. Peki, 2018 YLSY başvuruları ne zaman başlıyor? YLSY başvuruları nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte 2018 YLSY sınavı ile ilgili tüm detaylar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adaylar, başvuru işlemlerini 07-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında MEB'in http://rebus.meb.gov.tr (REBUS - Resmî Burslu Öğrenci Sistemi ) internet adresinden “T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarasını” kullanarak yapacaklar.

Başvuru ücreti 30 TL olup ücret ödeme işlemleri 17 Ağustos 2018 saat 17.00'da sona erecek. Adaylar başvuru ücretini tüm banka kartları ile https://odeme.meb.gov.tr internet adresinden ya da Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine ATM veya bu bankaların internet bankacılğı aracılığıyla YLSY BAŞVURU ÜCRETİ adı alınta yatıracaklar.

2018 YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi bitimine kadar yurt içinde en az 4 yıllık eğitim veren fakülte/yüksekokul veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların denklik işlemlerini başvuru tarihinden önce tamamlaması gerekmektedir.),

c. 2013 Sonbahar, 2014 İlkbahar - Sonbahar, 2015 İlkbahar - Sonbahar, 2016 İlkbahar - Sonbahar, 2017 İlkbahar - Sonbahar ve 2018 İlkbahar dönemlerinde yapılan ALES’te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 70 almış olmak,

ç. 1988 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

d. Yüksek öğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak ,

e. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya yapıyor olmak ya da erteletebilecek durumda bulunmak),

f. Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak (Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.),

g. Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması "4 üzerinden 2.50", “100 üzerinden 65,00" veya daha yukarı olmak ,

ğ. Daha önce 1416 sayılı Kanun kapsamında yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış olup (doktora öğrenimini tamamlayanlar hariç) mecburi hizmetlerini ifa etmiş adaylar başvurabilirler. Ancak bu adaylar sadece doktora öğrenimi için burstan yararlanabilirler. Bu adaylardan bursluluğa hak kazananlar, yurt içinde veya yurt dışında öğrenime başlamadan önce mecburi hizmetini yaptığını belgelendirmek zorundadır. 1416 sayılı Kanun kapsamında doktora öğrenimini tamamlamış olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

h. Kılavuzun 8.2 ( b) maddesinde yer alan “ 2015, 2016 ve 2017 YLSY kapsamında ÖSYM tarafından kurum kontenjanlarına yerleştirilenlerin 2018 YLSY kapsamında ba ş vuru, seçme ve yerleştirme işlemleri iptal edilecektir.” hükmü uyarınca 2015 , 2016 ve 2017 YLSY kapsamında kurum kontenjanlarına yerleştirilenlerin tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.

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