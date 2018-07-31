YÖK Atlas üzerinden öğrenciler 2017 yılı başta olmak üzere, geçmiş yılların başarı sıralamalarına ve taban - tavan puanlarını öğrenebiliyor. YKS açıklandıktan hemen sonra başlayan üniversite tercih maratonunda, öğrenciler için çok önemli bir kaynak olarak YÖK atlas uygulaması öne çıkıyor. İşte YÖK Atlas'ta yer alan önemli noktalar ve YÖK Atlas giriş sayfası...
YÖK ATLAS NE İŞE YARIYOR?
YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurumları'nın (YÖK) özellikle tercih sürecinde üniversite adaylarına doğru tercih yapmaları için destek olacak bir program olarak tasarlandı. YÖK Atlas, lisans tercih sihirbazında son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuluyor.
Önlisans tercih sihirbazında ise son 2 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuyor. Net Sihirbazı, üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. YGS-LYS Net Sihirbazı ile bu sorular en güvenilir şekilde yanıt buluyor.
2017 ÖSYS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans - önlisans programlarına yerleşenlerin YGS/LYS testlerinde yaptıkları Net Ortalamaları burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu oluşturulmuştur. Net Sihirbazı'nın en önemli özelliği gerçek verilere dayanmasıdır. Ortalama net değerleri doğrudan 2017'de lisans/önlisans programlarına yerleşenlerin YGS/LYS'deki net sayıları kullanılarak belirlenmiştir. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir.
Ortalama değerlerin kullanılmasındaki amaç, üniversite adaylarına hedef koyarken emniyet payı kalacak şekilde yol göstermektir. Net ortalamaları hesaplanırken, lisans programlarında genel kontenjana yerleşenlerin, önlisans programlarında ise YGS puanı ile yerleşenlerin netleri dikkate alınmıştır (Okul birincilerinin ve Engelli/Tübitak ek puanlıların netleri dışında)
Mezun Başarı Atlasında, 2017 Tercih Kılavuzu’nda yer alan lisans programlarından mezun olanların merkezi uzmanlık sınavlarında gösterdikleri başarıyı görün değerlendirin. Sadece girdi değil, çıktı kalitesini de sınayın…
Mezunların KPSS-1, KPSS-2, KPSS-3, TUS-1, TUS-2, TUS-KP, AP-AYB sınav başarılarını değerlendirebilirsiniz.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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