YÖKDİL/2 sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek? YÖKDİL/2 sınav saati, soru dağılımı ve oturum bilgisi

YÖKDİL/2 sınav tarihi ve saati belli oldu. İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak olan YÖKDİL 2 sınavı saati, soru dağılımı ve sınav süresi gibi bilgiler belli oldu. ÖSYM YÖKDİL sınav giriş belgesini de duyurmuştu. Peki, YÖKDİL ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte YÖKDİL 2 sınav tarihi ve saati