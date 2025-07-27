YÖKDİL/2 sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek? YÖKDİL/2 sınav saati, soru dağılımı ve oturum bilgisi
ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) bu hafta düzenleniyor. Akademik kariyer hedefleri doğrultusunda YÖKDİL 2 sınavına katılacak olan öğrenciler YÖKDİL sınav tarihi, saati, soru dağılımı gibi bilgileri araştırıyor. Sınava belli bir saatten sonra giriş yapılamayacağı biliniyor. Peki YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek? İşte, YÖKDİL/2 sınav saati, soru dağılımı ve oturum bilgisi ile ilgili detaylar
YÖKDİL/2 sınav tarihi ve saati belli oldu. İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak olan YÖKDİL 2 sınavı saati, soru dağılımı ve sınav süresi gibi bilgiler belli oldu. ÖSYM YÖKDİL sınav giriş belgesini de duyurmuştu. Peki, YÖKDİL ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte YÖKDİL 2 sınav tarihi ve saati
YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
YÖKDİL/2 sınavı 27 Temmuz Pazar saat 10:15'te başlayacak. Sınavın gerçekleştirileceği binalara saat 10:00'dan sonra adaylar alınmayacak.ÖSYM, sınav binalarının kapılarını saat 10:00’da kapatacak ve bu saatten sonra gelen adaylar sınava alınmayacak
YÖKDİL SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
10:15'te başlayacak olan YÖKDİL/2 sınavı 180 dakika (3 saat) sürecek. Sınav 13:15'te sona erecek. Adaylar sınav giriş belgeleri ve TC kimlik kartlarını yanlarında bulunduracak. Bu belgeleri yanında olmayan adaylar sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara alınmayacak.
YÖKDİL/2 SINAVI SORU DAĞILIMI
YÖKDİL/2 sınavı'nda , çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler kullanılacaktır. Sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşur. Sınavda soru sayısı 80, sınav süresi 180 dakika olacaktır.
YÖKDİL NEDİR?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Türkiye'de yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmak isteyen adayların yabancı dil yeterliliğini ölçmek amacıyla düzenlenen bir sınavdır. YDS gibi ulusal ve birçok yükseköğretim kurumunda kabul gören bir sınav türüdür.