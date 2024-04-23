Ortalık savaş alanına döndü! Yokuştan aşağı kayan kamyon 11 araca çarptı!
İstanbul Esenyurt'ta park halindeki bir kamyon yokuştan aşağı kaydı. 11 araca çarpan kamyon nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı
Esenyurt'ta şoförün park ettiği kamyon bir anda yokuş aşağı kaymaya başladı. Kamyon, 11 araca ardından da bir iş yerine çarparak durabildi.
DHA'nın haberine göre ölen ya da yaralananın olmadığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 18.40 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil İmat, kamyon ile 1953 sokağa gelerek park etti. İmat ve yanında bulunan arkadaşı araçtan inerek uzaklaştı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket eden kamyon yokuş aşağı kaymaya başladı. 4'ü seyir halinde olmak üzere 11 araca çarpan kamyon, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, kazaya karışan araçlarda bir süre inceleme yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda ve iş yerinde hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.
"BİR ANDA EL FRENİ BOŞALDI"
Kamyonun şoförü Halil İmat, "Arabayı park ettim, bir anda el freni boşaldı. Araçta bir arkadaşımın malzemesi vardı. Onu indirirken el freni boşalınca olan oldu. Araç yüklü değildi. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Bende bir şey yok. Ufak tefek sıyrık var" dedi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler de kamyon şoförünün aracı park ettikten hemen sonra yanındaki bir kişi ile aşağı indiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise kamyonun bir anda hareket ederek yokuş aşağı kaydığı, ardından da seyir halindeki ve park halindeki araçlara çarparak ilerlediği görülüyor.