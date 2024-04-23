"BİR ANDA EL FRENİ BOŞALDI"

Kamyonun şoförü Halil İmat, "Arabayı park ettim, bir anda el freni boşaldı. Araçta bir arkadaşımın malzemesi vardı. Onu indirirken el freni boşalınca olan oldu. Araç yüklü değildi. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Bende bir şey yok. Ufak tefek sıyrık var" dedi.