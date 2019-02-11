Sözleri ve müziği Zeki Güner'e, düzenlemesi Alper Atakan'a ait olan şarkısını Murat Joker yönetmenliğinde kliplendiren Lodi'ye sette ise vokalisti Günay Narlı eşlik etti.

15 kişilik bir ekibin özverili çalışmasıyla yaklaşık yirmi bir saatte romantik sahnelerin ağırlıkta olduğu duygu yüklü bir aşk klibine imza atan Yonca Lodi, albümündeki bir çok şarkıya klip çekmeyi düşündüğünü ve bu albümün kendisi içi son derece önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Bir süre önce yayınlanan klibi ve albümü ile müzikal veri analiz listelerinde de hızla tırmanışa geçen Lodi, yeni albümü ''Fazla Aşk''ı kariyerinin yükselme dönemi olarak nitelendirdi.