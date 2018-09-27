Yorumcular EURO 2024'ün Almanya'ya verilmesiyle ilgili ne dediler?
27.09.2018 - 17:14 | Güncelleme:
Futbol yorumcuları Şansal Büyüka, Mehmet Demirkol ve Rıdvan Dilmen, EURO 2024'ün Türkiye yerine Almanya'ya verilmesini değerlendirdi
1
1|12
ŞANSAL BÜYÜKA: EN KÖTÜ İNSANLAR EN İYİ YERLERDE OTURUR!
Hayat bir tiyatro gibi. En kötü insanlar en iyi yerlerde otururlar. Bu UEFA'nın tarifidir. UEFA'nın vicdanı ve adalet duygusu olsa...
2
2|12
Mesut Özil'i biz mi linç ettik kardeşim? Almanya ile kupalar kazanan futbolcuyu biz mi linç ettik? Türklerin yaşadığı evleri biz mi kundakladık?
3
3|12
UEFA, haklının değil güçlünün yanında yer aldı. Türkiye'nin heyecanına saygı duymaları gerekiyordu. Almanya bu turnuvaya hangi rengi katacak? Türkiye'nin farklı renkleri vardı.
4
4|12
MEHMET DEMİRKOL: BİR AVRUPA ÜLKESİNİN YAPTIĞINDAN BİN KAT DAHA FAZLASINI YAPMAMIZ LAZIM
2016 Avrupa Şampiyonası sırasında Türkiye'nin kamp yaptığı köyde iken yerel basını takip ediyorduk. Onlar nasıl görüyor diye... Gazeteyi tam hatırlamıyorum ama şöyle bir analiz vardı, 'Türkiye neden Avrupa Şampiyonası'na katılıyor?' diye bir köşe vardı. Demek ki böyle bir merak var.
5
5|12
Bizim Avrupa'da bir şeylere talip olabilmek için herhangi bir Avrupa ülkesinin yaptığından bin kat daha fazlasını yapmamız lazım. Almanya çok güçlü bir lobisi olan bir futbol ülkesi. Her şampiyonanın doğal adayıdır. Büyük bir lobisi var.
6
6|12
Kafa kafaya değil, %70-80 daha iyi durumda olmalıyız ki ancak o zaman tercih ediliriz. Muhtemelen güçlü bir lobi. Tabii bunun sadece futbol karşılığı da yok. Olmadı.
7
7|12
Bence biz 2016 seçimlerinde daha güçlü durumdaydık. O günkü durumda 7'ye 6 kaybetmiştik. Bir hafta öncesinde bizim aldığımız konuşuluyordu. Bu sefer çok daha güçlü bir hazırlığımız olmasına rağmen bizim önde olduğumuza dair herhangi bir şey duymadım. Bu tip güçlü lobilerle bu tip seçimlerde kapışmak kolay değil.
8
8|12
RIDVAN DİLMEN: 2019 VE 2020 FİNALLERİNİ NİYE VERDİNİZ?
Neden tutarsız görüyorum? 2019 Süper Kupa finali nerede? Türkiye'de. 2020 Şampiyonlar Ligi finali nerede? Türkiye'de. Madem bu kadar problemliyse neden bunları verdiler?
9
9|12
Yüzde 50'nin çok altında görüyordum ihtimali. Yanılmadığım için üzgünüm, keşke yanılsaydım. Oylar kaç kaç bilmiyorum. Açıkçası çok sürpriz mi? Bence değil.
10
10|12
Zaten UEFA verdiği raporda, öyle adil olmayan bir rapor hazırlamış ki... Mesela Almanya'nın raporunda Mesut Özil ve İlkay Gündoğan var mı? Zaten adaletleri burada belli oluyor. Bizim tesellimiz, 2019 ve 2020'de burada iki final olacaktır. Hayat devam ediyor. Bana çok sürpriz gelmedi.
11
11|12
Yine deneyeceğiz. Olimpiyatlar için de geçerli Dünya Kupası için de geçerli. Bizim ülkemiz zengin olmayabilir ama ülkemiz güçlü bir ülke. Sporda da işte 2 final var. Bizde bir hayal kırıklığı olmamalı.
12
12|12
Sonuçta futbol çok önemli gibiyse ülkemizin daha önemli sorunları var. Sürpriz olarak görmüyorum. Irkçılığın ön planda olduğu yerler varken bizi seçecek değiller. Türkiye ırkçılığın yanından geçmiyor.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.