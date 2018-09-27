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Zaten UEFA verdiği raporda, öyle adil olmayan bir rapor hazırlamış ki... Mesela Almanya'nın raporunda Mesut Özil ve İlkay Gündoğan var mı? Zaten adaletleri burada belli oluyor. Bizim tesellimiz, 2019 ve 2020'de burada iki final olacaktır. Hayat devam ediyor. Bana çok sürpriz gelmedi.