Günümüz teknolojisi ile artık bilgiye erişmek her zaman olduğundan daha hızlı ve kolay hale gelmeye başladı. Bunu nitelikli içeriklerle sunabilmek için de birçok farklı kanaldan içerik üreticiler çalışmalar yapıyorlar. Twitter, Instagram hatta Linkedin gibi kanallar haber iletişimi için merkezler haline gelirken YouTube da görüntülü içerikler konusunda önemli bir haber alma merkezi haline dönüştü.
Platformdan yapılan açıklamada özellikle pandemi döneminde Bilim Kurulu ile yapılan ortak yayınların, nitelikli haber kaynağı üreten kişilerin kanal açarak içerik üretmelerinin YouTube’un güvenilir kaynaklardan bir tanesi olarak görülmesine katkı sağladığı vurgulandı.
GÜNDE ORTALAMA 45 DAKİKA
Oxford Economics’in Türkiye’deki kullanıcıların ve içerik üreticilerin YouTube ile ülkeye verdiği katkıyı ortaya koyan bir araştırma yayınladı. Bu araştırmaya göre, Türkiye'de YouTube’u düzenli olarak kullanan 45 milyon kişi, YouTube verilerine göre platformda günde ortalama 45 dakika zaman geçirdiği belirtildi.
EKONOMİYE 2 MİLYAR TL’NİN ÜZERİNDE KATKI
Raporda gerçekleştirilen sınıflandırmalar, YouTube’un doğrudan ve dolaylı olarak küresel bir ekosistem yarattığını ve 2021 yılında bu ekosistemin Türkiye ekonomisine toplamda 2 milyar TL’den fazla katkıda bulunduğunu ve 45.000'den fazla tam zamanlı işe eşdeğer istihdamı desteklediğini gösteriyor.
"TIKTOK REKABETİ BİZİ GÜÇLENDİRİYOR"
Raporun verilerinin paylaşıldığı toplantıda soruları yanıtlayan Google Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BDT Ülkeleri Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Kuzey, “YouTube herkesin kendisine bir alan bulabildiği ve kendisini rahat hissettiği bir mecra. Bunun yanı sıra TikTok gibi rakiplerin çıkması ve bu kadar hızlı büyümesi buranın ne kadar rekabetçi olduğunu gösteriyor. Mesela Amerika’da 18-21 yaş arasındaki kullanıcılar arasında yapılan bir araştırmada gençlerin ‘fitness ve egzersiz’ konusunda TikTok’u takip ettiklerini orataya koymuş. Ancak bu gençlerin YouTube’u takip etmedikleri manasına gelmiyor” şeklinde konuştu.
“HİÇ KİMSE YOKKEN BİZ VARDIK!”
Diğer markalar henüz Türkiye’de yokken Google’ın 17 senedir Türkiye operasyonu olduğunu vurgulayan Pelin Kuzey, “Bizler de aslında yeni formatlar çıkartarak izleyicinin eriştiği içerik çeşitliliğinin artmasını son derece destekleyen bir platformuz. Bu manada da ‘Shorts’ çok ciddi başarılara imza atıyor. Globalde aylık 1,5 milyar oturum açılıyor YouTube Shorts’ta. Dolayısıyla rekabet de var ancak biz de bu rekabet içerisinde güçlü duruyoruz. Bununla birlikte Türkiye’de bu kısa videolardan para kazanma seçeneğini de ekleyerek bir yeniliğe imza attık” dedi.
BTK BİZİM EN BÜYÜK PARTNERLERİMİZDEN
Kuzey, “Youtube’un ‘Topluluk Kuralları’ mevcut biliyorsunuz, bu kuralları aslında bir denge sağlamak için kaleme aldık ve gerçekten çok ciddi anlamda ince elenip sık dokunarak ortaya çıkartılmış kurallar. Kanunlara da saygımız sonsuz, her türlü devlet kurumu ile dirsek teması içerisinde çalışıyoruz. BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) bizim en büyük partnerlerimizden bir tanesi orada Google standı da görebilirsiniz. Birlikte geliştirdiğimiz ‘Çocuk Güvenliği’ projeleri de var. Bunu Bakan bey ile birlikte lanse ettik. Dolayısıyla bu ilkeler arasında dengeyi sağlamak mümkün”
YouTube Türkiye Etki Raporu’ndan öne çıkanlar;
- İçerik üreticilerinin %72'si, platformun yeterince temsil edilmeyen sesler için bir platform oluşturduğunu söylüyor.
- Kadın içerik üreticilerin %82'si, tutkularını ve fikirlerini paylaşmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor.
- Yaratıcı girişimcilerin %73'ü, kendilerini ait hissettikleri ve kendilerini tanımladıkları bir yer bulduklarını söylüyor.
- İçerik üreticilerin %65'i, keşfettikleri yön verme güçlerini kullanarak olumlu bir toplumsal etki yaratmak istediklerini söylüyor.
KOBİLER İŞLETMELERİNİ BÜYÜTÜYOR
- Bir kanalı olan işletmelerin %65'i, müşteri tabanlarını büyütmede YouTube'un önemli bir rol oynadığını söylüyor. YouTube kullanan KOBİ'lerin %71'i, YouTube'un işletmelerini büyütmek için hayati öneme sahip olduğunu belirtiyor.
- Platformu kullanan KOBİ'lerin %81'i, Covid-19 pandemisi döneminde YouTube'u kullanmalarının, kuruluşlarının sürece uyum sağlamasına yardımcı olduğunu söylüyor ve YouTube'un bu döneminde işletmelerini ayakta tutmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor.
- Platformda reklam yayınlayan KOBİ'lerin %83'ü, YouTube reklamlarının satışlarını artırmalarına yardımcı olduğunu söylüyor.
- KOBİ'lerin %79'u, platformun çalışanlarına eğitim vermek için uygun maliyetli bir seçenek olduğunu düşünüyor.
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