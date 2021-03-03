Yozgat Bozok Üniversitesinin 15. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Yozgat Bozok Üniversitesinin 15. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Yozgat Bozok Üniversitesinin 15. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak düzenlen törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın görüntülü mesajı izletildi.

Yozgat Bozok Üniversitesinin 15. kuruluş yıl dönümü kutlandı
AA

Oktay, Bozok Üniversitesinin başarı ve iftiharla dolu daha nice yıl dönümlere erişmesini diledi.Üniversitenin kurulmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Oktay, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz bugün 14 fakültesi, 4 yüksekokul ve 9 meslek yüksekokulu, 949 akademik personeli ve 20 bini aşkın öğrencisi ile yarınlara bugünden daha umutla bakmaktadır. YÖK tarafından Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Programı kapsamına alınan 15 üniversiteden biri olması, ihtisas üniversitesi olarak belirlenmesi ve Kenevir Araştırma Enstitüsü gibi yenilikçi yapıları bünyesinde barındırıyor olması, Bozok Üniversitesinin sadece Yozgat, çevre illerimiz ya da ülkemiz için değil, uluslararası alanda umut vadeden bir bilim kampüsü olduğunu göstermektedir."

Oktay, Bozok Üniversitesinin 15 yılda kaydettiği ilerlemenin takdire şayan olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Tüm fakülteleriyle daha iyiyi hedefleyen bir Bozok Üniversitesi görmeyi arzu ediyoruz. 20. kuruluş yıl dönümünde dünyanın saygın ve Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında yerini almış, bölgede tarımı, sanayiyi, hayvancılığı ve turizmi ürettiği bilgiyle ve yetiştirdiği insan kaynağıyla yükselten, geliştiren bir Bozok Üniversitesi. Milli Uzay Programımız ve tüm sektörlerdeki milli teknoloji hamlemize mühendislik fakültesi başta olmak üzere akademik birimleriyle en güçlü desteği veren, Kenevir Araştırma Enstitüsü ile ülkemizde ve dünyada ilklere imza atan bir Bozok Üniversitesi. İklim değişikliği ve kuraklık olgularına çözüm üreten, Yozgat'ı ve ülkemizi yakın gelecekte bekleyen muhtemel sorunları bugünden tespit eden ve stratejik çözümler üzerinde çalışan bir Bozok Üniversitesi. Akademik zenginliği uluslararası tanınırlık kazanmış, en önemli hakemli dergilerde araştırmaları yayınlanan bir Bozok Üniversitesi. Sağlık, ilaç ve medikal gibi alanlarda buluşları ile marka isimler çıkaran bir Bozok Üniversitesi. İlahiyat Fakültesi ile disiplinler arası bir perspektifle, dini temel alan, nefret suçları ve İslam karşıtlığı ile tüm dünyada mücadele edecek bilim insanları yetiştiren bir Bozok Üniversitesi. Yiğidin harman olduğu yer dediğimiz memleketimiz Yozgat'ta, Yozgat'a yakışır şekilde en fedakar, vatanperver ve işine gönlünü katan yöneticileri, hukukçuları ve akademisyenleri yetiştiren bir Bozok Üniversitesi. Öğrencileri arasından her alanda geleceğin toplum liderlerini, kanaat önderlerini ve teknoloji öncülerini yetiştiren bir Bozok Üniversitesi. Değerli hocalarım, bu saydıklarım birer hayal ya da tahayyül değildir."

Öğrencilere de seslenen Oktay, hedeflere sahip çıkarak, 2053 ve 2071 vizyonları doğrultusunda kendilerini dünyayla rekabet edebilecek donanımda ve özgüvenli şekilde yetişmelerini istedi.

Oktay, yükseköğretimde niteliği artıran çalışmaları, üniversite-özel sektör iş birliğini, AR-GE projelerini ve Bozok Üniversitesinden yükselen tüm bilim filizlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde desteklemeye devam edeceğini belirterek, Bozok Üniversitesinin 15. kuruluş yıldönümü kutladı.Yozgat Valisi Ziya Polat da Bozok Üniversitesinin kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesinde büyük katkısı olduğunu anlatarak, üniversitenin 15. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversitenin gelişimi hakkında bilgi verdi.Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesinin 108 devlet üniversitesi arasında bilimsel çalışmalarının niteliği açısından 21. sırada olduğunu, mühendislik ve temel bilimler arasında sanayiye değer katacak çalışmalara imza attığını aktardı.Eski TBMM Başkanlarından Cemil Çiçek telefonla, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ise çevrim içi bağlanarak, üniversitenin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Program, müzik dinletisinin ardından resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME