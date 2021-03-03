Yozgat Bozok Üniversitesinin 15. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA

Oktay, Bozok Üniversitesinin başarı ve iftiharla dolu daha nice yıl dönümlere erişmesini diledi.Üniversitenin kurulmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Oktay, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz bugün 14 fakültesi, 4 yüksekokul ve 9 meslek yüksekokulu, 949 akademik personeli ve 20 bini aşkın öğrencisi ile yarınlara bugünden daha umutla bakmaktadır. YÖK tarafından Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Programı kapsamına alınan 15 üniversiteden biri olması, ihtisas üniversitesi olarak belirlenmesi ve Kenevir Araştırma Enstitüsü gibi yenilikçi yapıları bünyesinde barındırıyor olması, Bozok Üniversitesinin sadece Yozgat, çevre illerimiz ya da ülkemiz için değil, uluslararası alanda umut vadeden bir bilim kampüsü olduğunu göstermektedir."

Oktay, Bozok Üniversitesinin 15 yılda kaydettiği ilerlemenin takdire şayan olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Tüm fakülteleriyle daha iyiyi hedefleyen bir Bozok Üniversitesi görmeyi arzu ediyoruz. 20. kuruluş yıl dönümünde dünyanın saygın ve Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında yerini almış, bölgede tarımı, sanayiyi, hayvancılığı ve turizmi ürettiği bilgiyle ve yetiştirdiği insan kaynağıyla yükselten, geliştiren bir Bozok Üniversitesi. Milli Uzay Programımız ve tüm sektörlerdeki milli teknoloji hamlemize mühendislik fakültesi başta olmak üzere akademik birimleriyle en güçlü desteği veren, Kenevir Araştırma Enstitüsü ile ülkemizde ve dünyada ilklere imza atan bir Bozok Üniversitesi. İklim değişikliği ve kuraklık olgularına çözüm üreten, Yozgat'ı ve ülkemizi yakın gelecekte bekleyen muhtemel sorunları bugünden tespit eden ve stratejik çözümler üzerinde çalışan bir Bozok Üniversitesi. Akademik zenginliği uluslararası tanınırlık kazanmış, en önemli hakemli dergilerde araştırmaları yayınlanan bir Bozok Üniversitesi. Sağlık, ilaç ve medikal gibi alanlarda buluşları ile marka isimler çıkaran bir Bozok Üniversitesi. İlahiyat Fakültesi ile disiplinler arası bir perspektifle, dini temel alan, nefret suçları ve İslam karşıtlığı ile tüm dünyada mücadele edecek bilim insanları yetiştiren bir Bozok Üniversitesi. Yiğidin harman olduğu yer dediğimiz memleketimiz Yozgat'ta, Yozgat'a yakışır şekilde en fedakar, vatanperver ve işine gönlünü katan yöneticileri, hukukçuları ve akademisyenleri yetiştiren bir Bozok Üniversitesi. Öğrencileri arasından her alanda geleceğin toplum liderlerini, kanaat önderlerini ve teknoloji öncülerini yetiştiren bir Bozok Üniversitesi. Değerli hocalarım, bu saydıklarım birer hayal ya da tahayyül değildir."

Öğrencilere de seslenen Oktay, hedeflere sahip çıkarak, 2053 ve 2071 vizyonları doğrultusunda kendilerini dünyayla rekabet edebilecek donanımda ve özgüvenli şekilde yetişmelerini istedi.

Oktay, yükseköğretimde niteliği artıran çalışmaları, üniversite-özel sektör iş birliğini, AR-GE projelerini ve Bozok Üniversitesinden yükselen tüm bilim filizlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde desteklemeye devam edeceğini belirterek, Bozok Üniversitesinin 15. kuruluş yıldönümü kutladı.Yozgat Valisi Ziya Polat da Bozok Üniversitesinin kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesinde büyük katkısı olduğunu anlatarak, üniversitenin 15. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversitenin gelişimi hakkında bilgi verdi.Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesinin 108 devlet üniversitesi arasında bilimsel çalışmalarının niteliği açısından 21. sırada olduğunu, mühendislik ve temel bilimler arasında sanayiye değer katacak çalışmalara imza attığını aktardı.Eski TBMM Başkanlarından Cemil Çiçek telefonla, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ise çevrim içi bağlanarak, üniversitenin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Program, müzik dinletisinin ardından resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.