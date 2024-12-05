Yozgat'ta "buz" kazaları

Yozgat'ta yollardaki "buzlanma" kazalara neden oldu Yozgat'ta yollarda oluşan buzlanma kazalara neden olurken, çok sayıda araç yokuşlarda zorlandı. Yozgat Belediyesi ekipleri, bölgede tuzlama çalışması yaptı

Anadolu Ajansı Giriş: 05.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:27 facebook

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