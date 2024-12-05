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        Haberler Gündem Güncel Yozgat'ta "buz" kazaları | Son dakika haberleri

        Yozgat'ta yollardaki "buzlanma" kazalara neden oldu

        Yozgat'ta yollarda oluşan buzlanma kazalara neden olurken, çok sayıda araç yokuşlarda zorlandı. Yozgat Belediyesi ekipleri, bölgede tuzlama çalışması yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:27
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        Yozgat'ta "buz" kazaları
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        Yozgat'ta gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yollarda oluşan buzlanma kazalara neden oldu.

        F.B. idaresindeki otomobil, eski Hastane Caddesi'nde N.S.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

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        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken araçlarda hasar oluştu.

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        Öte yandan, yollardaki buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yokuşlarda zorlandı, kontrolden çıkan bir otomobil kaldırıma çıktı.

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        Yozgat Belediyesi ekipleri, bölgede tuzlama çalışması yaptı.

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