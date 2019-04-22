AK Parti ve MHP İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itirazlarını Yüksek Seçim Kurulu’na yapmıştı. AK Parti Büyükçekmece ilçesi ile İstanbul genelinde büyükşehir seçimlerinin yenilenmesini, MHP ise Maltepe ile İstanbul genelinde büyükşehir seçimlerinin yenilenmesini talep etmişti. Saat 14’te toplanan YSK bu başvuruları resmen gündemine aldı ve başvuruların görüşülmesine de geçildi.



PARTİ TEMSİLCİLERİ GÖRÜŞTÜ

Toplantıda önce her iki partinin taleplerine ilişkin itiraz dilekçeleri okundu. Ardından parti temsilcilerine, partilerinin iddialarına ilişkin söz hakkı verildi. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel’in bu kapsamda 104 sayfa dolayında ve görsel materyallerle de desteklenmiş bir sunum yaptı. Ardından CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, AK Parti’nin itirazda yer alan iddialarına karşı görüşlerine dair beyanlarda bulundu.



YARIN 11’DE GÖRÜŞME DEVAM EDECEK

Siyasi parti temsilcilerinin beyanlarının alınmasının ardından Kurul toplantısı sona erdi. Kurul yarın 11’de yeniden toplanacak ve görüşmelere kaldığı yerden devam edilecek. YSK’nın yarının görüşmenin nasıl devam edeceğine dair bir usul kararı alması bekleniyor.



NE KARAR VERİLEBİLİR

YSK’nın AK Parti ve MHP’nin itirazı kabul etmesi halinde bu İstanbul’da seçimlerin yenileneceği anlamına gelecek. Ve YSK aksine bir karar almazsa, İstanbul’da seçmen 2 Haziran’da yeniden sandık başına gidecek. Ret kararı verilmesi halinde ise Ekrem İmamoğlu’nun İBB Belediye Başkanlığı’na ilişkin tüm itiraz süreci sona ermiş olacak.