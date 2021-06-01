Yurtdışından gelen yolcular için PCR negatif şartı 0:00 / 0:00

DHA

Yurt dışından Türkiye'ye yapılacak uçuşlara yönelik olarak 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle yeni kararlar alındı. Alınan kararla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) internet sitesinden yolculara yönelik bir duyuru yapıldı. Bugünden geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti resmi otoritelerince Türkiye'ye girişlere ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. Alınan kararlar doğrultusunda Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka'dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye'ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Brezilya ve Güney Afrika'ya olan uçuş yasakları bu çerçevede sona erdiği ifade edildi.

4 ÜLKEDEN GELEN YOLCULARA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU

DHA'nın aktardığı habere göre; kararlar ile ilgili olarak Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden girişten en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecektir.

KORONAVİRÜS AŞISI OLANDAN PCR TESTİ İSTENMEYECEK

Belirli ülkelerin dışında başka ülkelerden gelen yolcular ise Türkiye'ye girişlerde, girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya Kovid-19 hastalığının son 6 ay içinde geçirildiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacak. Bu ülkelerden Türkiye'ye girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığın geçirildiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat öncesinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecek.

EDİRNE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Edirne Valiliği, İçişleri Bakanlığı´nın almış olduğu karar gereği Türkiye´ye; Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka´dan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edileceğini ve bu kişilerin valilikçe belirlenen öğrenci yurtlarında 14 gün süreyle karantinaya alınacağı, Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur´dan gelen kişilerden ise girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunun ibrazının isteneceğini açıkladı.



Edirne Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı´nca ülkemizin kara, hava ve deniz sınır kapılarından girişlerle ilgili yarından itibaren geçerli olmak üzere kararlar alındığı ve ülkemize girişlere ilişkin daha önceki uygulamaların yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.



BAZI ÜLKELERDEN PCR TEST RAPORU İBRAZI İSTENECEK

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı´nın yeni genelgesine değinilerek, "Ülkemize Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka´dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler Valiliğimizce belirlenen öğrenci yurtlarında 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur´dan gelen kişilerden de girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı istenecektir." denildi.



DİĞER ÜLKELER İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Yukarda sayılan ülkelerin dışında kalan ülkeler için ise İçişleri Bakanlığı genelgesinin devamında şöyle denildi:



"İkinci ve üçüncü paragrafta ifade edilen ülkelerin dışındaki ülkelerden Edirne´de bulunan sınır kapılarımızdan ülkemize girişlerde ise en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya Türkiye´ye girişten önce azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecektir. İkinci paragrafta sayılan ülkelerden gelenler hariç olmak üzere tüm sınır kapılarımızdan ülkemize yapılacak girişlerde kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından varış noktalarında örnekleme temelinde PCR testine tabi tutulabilecektir. Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Kovid-19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacaktır ve gerekirse karantina ve tedavi tedbirleri uygulanacaktır" denildi.

TESTİ POZİTİF ÇIKANLARA 14 GÜN KARANTİNA

Test sonucu pozitif çıkan kişilerin 14 günlük karantinaya alınacağı belirtilen açıklamada, "Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacaklar ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşulları sonlandırılacaktır. Bu kişilerden Hindistan mutantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşulları 14. günün sonunda PCR testi negatif sonucuyla sonlandırılacaktır" denildi.

THY’DEN AÇIKLAMA

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kovid ile mücadele kapsamında otoritelerimizce, yurt dışından gelecek yolcular için 1 Haziran’dan geçerli olacak yeni kolaylaştırıcı kararlar alınmıştır” ifadelerini kullandı.