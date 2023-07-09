Yüsra Geyik'in Bodrum tatili
Kendisi gibi oyuncu olan Hazal Türesan ile Bodrum'da tatil yapan Yüsra Geyik, bir plajda görüntülendi. Güneşin keyfini çıkaran Geyik, denize girmek yerine saçını yıkadı
Giriş: 09.07.2023 - 09:56
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yüsra Geyik ile Hazal Türesan Bodrum'da tatil yapıyor.
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Yeşil renkli bir bikini giymeyi tercih eden Yüsra Geyik, bir plajda güneşin keyfini çıkardı.
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Denize girmeyi tercih etmeyen Yüsra Geyik, saçlarını yıkayarak serinlemeyi tercih etti.
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Ünlü oyuncunun o anları objektiflere böyle yansıdı.