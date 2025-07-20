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        Haberler Spor Futbol Yusuf Demir'in Elche'ye transferi iptal oldu! - Futbol Haberleri

        Yusuf Demir'in Elche'ye transferi iptal oldu!

        İspanya La Liga'nın yeni ekiplerinden Elche, Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Yusuf Demir'in transferinden yüksek maliyet nedeniyle vazgeçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 15:30 Güncelleme: 20.07.2025 - 15:30
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        İspanya La Liga'ya yeni yükselen Elche, Galatasaray'da forma giyen Yusuf Demir'in transferinden vazgeçti.

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        YÜKSEK MAAŞI ENGEL OLDU!

        Kicker'ın haberine göre; İspanyol temsilcisi, 22 yaşındaki oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle transferi iptal etti.

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        Yusuf Demir, Galatasaray'a geldiği günden bu yana yabancı kısıtlaması nedeniyle fazla forma şansı bulamadı.

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        Genç isim sarı-kırmızılılarda 3 yılda tüm kulvarlarda 23 maça çıktı ve 2 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

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        1 yıllık sözleşmesi kalan Yusuf Demir'in akıbeti belirsizliğini korurken, oyuncu gelecek yıl G.Saray'dan 950 bin Euro net maaş kazanacak.

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