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Yusuf Karakaya kimdir, kaç yaşındadır? Yusuf Karakaya'nın kariyeri ve yaşamı

Survivor 2019'a damga vuran Yusuf Karakaya'nın hayatı sosyal medyada merak konusu oldu. Yarışmacı başarılı performansı ile Survivor 2019'da finale kadar çıktı. Peki Yusuf Karakaya kimdir, kaç yaşındadır? Yusuf Karakaya'nın kariyeri ve yaşamı

Yusuf Karakaya kimdir?

Yusuf Karakaya kimdir? sorusu bu akşam Survivor 2019 finali öncesinde araştırılıyor. Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında finale kadar yükselen başarılı sporcunun hayatı merak ediliyor. Yusuf Karakaya'nın hayatı ve daha fazlası haberimizde.

YUSUF KARAKAYA KİMDİR?

Survivor'un başarılı yarışmacılarından Karakaya, 2 Ekim 1994 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ'da yaşadı. Arkadaşı sayesinde kick boks ile tanıştı. Ailesi karşı çıksa da Antalya'ya giderek hayalindeki spora başladı. Yoğun çalışmaları sonucu ilk girdiği Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazandı. Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı elde etti.

 

TAYLAND'DA ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLDU
Yusuf Karakaya, 18-19 yaşlarında bu işi profesyonel olarak yapmak için Tayland'a gitti. O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibiyle maça çıktı. 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland'ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu ve yine Tayland'ın en büyük 3 organizasyonuna çıkarak nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı. 1.5 yıl

 

Tayland'da kaldıktan sonra Türkiye'den maç teklifi geldi. Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı. Sakatlığı nedeniyle 1.5 yıl tedavi gördü ve 6 ay önce yeniden dövüşe başladı. Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. En büyük hedefi UFC'de şampiyon olabilmek.

 

 

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